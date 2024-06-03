在報告中亦顯示，員工熱衷於使用AI，當中有88%的香港知識型員工於工作中使用生成式AI，其中86%使用自己的AI工具。香港的企業領導層在進行AI部署前，亦會進行全面思考，有23%的AI 活躍用戶可能已聽過其行政總裁分享在工作中使用生成式AI的重要性。同時，企業需更加注重關於AI指令的培訓和為特定職能而設的AI使用案例，報告顯示，只有14%的本地AI活躍用戶可能接受過為其特定職能而設的AI培訓。AI亦刷新了企業招聘的標準，並打破員工職涯發展的限制，當中有77%的香港企業領導層，傾向聘請經驗較少但擁有AI技能的求職者，而非經驗較豐富但缺乏AI技能者。

兩家公司指出，企業領導層可以透過幾個步驟，有效進行企業內部AI轉型。其指出，可以利用員工對AI的熱情，培養一群AI活躍用戶作計劃內部提倡者或關鍵群體，以傳播AI轉型的影響力，激勵更多員工使用AI來提升企業整體業務運作的效率。同時亦可以開展企業全面的AI培訓以推動持續改革，例如為不同職能而設的AI培訓和AI指令培訓，以提升員工技能，並為企業挽留和吸引更多優秀的人才。另其提出，採用企業級AI解決方案，減低使用自己的AI工具帶來的風險。

其他報道

冠君產業信託獲得50.5億無抵押貸款融資

洪若甄再減持惠理

優品360向基層家庭送700個福袋

豐田申請認證7款車輛時數據造假 被勒令停售或交付涉事車款

全日沽空金額減19% 沽空比率升至12% 騰訊沽空增72%

日清斥2.7億元收購韓國脆卷零食製造商 Gaemi Food

「超購王」優博一手僅賺150元 今年新股升幅榜排尾三

恒指收市升323點 科指升2.5% 升穿250天線 成交、北水減少 車股上升

花旗首季新增高端客按年升24% 其中非本地客升1.1倍

IATA：今年航空業淨利益或達到305億美元 惟總回報仍低於資本開支

Shein據報將提交500億英鎊倫敦IPO初步招股文件

HashKey料未來更多客戶轉到平台 港將批出更多幣種交易

陳茂波：正積極爭取提高訪港內地客免稅額

滬指獨憔悴 跌0.27%

禤惠儀將被任命為 渣打香港、大中華區和北亞區首席執行官