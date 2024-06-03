Microsoft與LinkedIn共同發布2024 年工作趨勢指數》年度報告，當中指出專業人士在個人檔案中增添AI（人工智能）技能的趨勢顯著上升；而大多數企業領導層表示他們不會聘請缺乏AI技能的求職者。另一方面，許多員工開始在工作中使用個人版的AI工具，領導層在技術變革前需要一個周詳部署，從AI應用的實驗階段，過渡至利用AI對業務帶來具體影響的時期。
在報告中亦顯示，員工熱衷於使用AI，當中有88%的香港知識型員工於工作中使用生成式AI，其中86%使用自己的AI工具。香港的企業領導層在進行AI部署前，亦會進行全面思考，有23%的AI 活躍用戶可能已聽過其行政總裁分享在工作中使用生成式AI的重要性。同時，企業需更加注重關於AI指令的培訓和為特定職能而設的AI使用案例，報告顯示，只有14%的本地AI活躍用戶可能接受過為其特定職能而設的AI培訓。AI亦刷新了企業招聘的標準，並打破員工職涯發展的限制，當中有77%的香港企業領導層，傾向聘請經驗較少但擁有AI技能的求職者，而非經驗較豐富但缺乏AI技能者。
兩家公司指出，企業領導層可以透過幾個步驟，有效進行企業內部AI轉型。其指出，可以利用員工對AI的熱情，培養一群AI活躍用戶作計劃內部提倡者或關鍵群體，以傳播AI轉型的影響力，激勵更多員工使用AI來提升企業整體業務運作的效率。同時亦可以開展企業全面的AI培訓以推動持續改革，例如為不同職能而設的AI培訓和AI指令培訓，以提升員工技能，並為企業挽留和吸引更多優秀的人才。另其提出，採用企業級AI解決方案，減低使用自己的AI工具帶來的風險。
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