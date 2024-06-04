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經濟需求減弱 12月減息機會升至64% 美債息回軟 道指跌115點 標指、納指上升

美債息回軟，債息倒掛擴闊，道指、金龍指數向下，標指、納指則上升。美國供應管理協會(ISM)報告顯示5月份製造業活動意外加速萎縮，一項衡量訂單的指標創近兩年最大降幅，表明整個經濟的需求正在減弱，利率期貨顯示12月減息機會急升至64.6%。紐約證交所出現技術性問題，導致多隻股票因波動而停牌，巴郡報價一度跌逾99%。直到上午11點過後問題才得到解決。紐約證交所將巴郡因技術性問題而引發的錯誤交易全部視為無效

道瓊斯工業平均指數收跌115點，跌幅0.3%，報38571點。標普500指數收漲5點，升幅0.12%，報5283點。納斯達克綜合指數收漲93點，或0.56%，報16828點。

Caterpillar跌2.12%，報331.36美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累47點，而波音升3.92%，報184.57元，貢獻道指45點。

科技股方面，蘋果收市報194.03元，升0.92%，谷歌母公司Alphabet收市報173.17元，升0.38%，亞馬遜收市報178.34元，升1.07%，Facebook收市報477.49元，升2.28%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.33%，報519點。德國DAX指數收漲0.6%，報18608點；法國CAC 40指數漲0.07%，報7998點；英國富時100指數收跌0.16%，報8262點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.36%，報6302點。

美國2年期債息曾跌最多1.33%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見4.808厘，是5月17日4.7699厘後最低。收市報4.808厘，是5月16日後收市新低，當日報4.7953厘。連跌4日，累計跌0.1683厘，對上一次連跌4日是4月24日。

美國10年期債息曾跌最多2.45%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。低見4.3884厘，是5月17日4.3614厘後最低。收市報4.3884厘，是5月16日後收市新低，當日報4.375厘。連跌3日，累計跌0.2233厘，對上一次連跌3日是5月15日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至42.403基點，是5月29日44.496基點後最闊。收市報42.17基點，是5月28日後收市最闊，當日報43.072基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至101.95基點，是5月23日102.269基點後最闊。收市報101.95基點，是5月16日後收市最闊，當日報103.091基點。連跌3日，累計跌21.146基點，對上一次連跌3日是5月15日。

金龍指數曾跌最多1.12%，是5月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見6254.09點，是5月1日6151.47點後最低。收市報6302.46點，是5月1日後收市新低，當日報6196.49點。連跌2日，累計跌122.31點，對上一次連跌2日是5月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月21日。

道指曾跌最多1.14%，是5月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.15%。低見38247.22點，是5月31日38092.27點後最低。收市報38571.03點，是5月30日後收市新低，當日報38111.48點。

標指曾升最多0.47%，是5月31日後最大升幅，當日升幅為0.86%。高見5302.11點，是5月28日5315.91點後最高。收市報5283.4點，是5月28日後收市新高，當日報5306.04點。連升2日，累計升47.92點，對上一次連升2日是5月28日。

納指曾升最多1.04%，是5月24日後最大升幅，當日升幅為1.27%。高見16909.89點，是5月29日16989.6點後最高。收市報16828.67點，是5月29日後收市新高，當日報16920.58點。

 

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