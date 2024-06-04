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港股ADR跌79點 夜期低水199點 美期亞股個別發展

美股個別發展，港股ADR跌79點或0.43%，報18324點，即月恒指夜期跌141點，報18204點，夜期低水199點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.21%，折合報371.91元；匯控（0005）升0.51%，折合報70.1元；建行（0939）升0.79%，折合報5.58元。

道期現跌0.012%；標期現升0.04%；納期現升0.09%。日本東證指數現升0.03%；韓國KOSPI指數現跌0.34%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0%。

VIX指數隔晚升1.47%或0.19點，報13.11點。

紐油現跌0.26%或0.2美元，報74.02美元；布油現跌0.28%或0.21美元，報78.14美元；金價現升0.06%或1.5美元，報2352.25美元；LME 銅期貨隔晚升1.02%或103美元，報10143美元。比特幣現跌0.13%或96.19美元，報69001.51美元；美國10年期債息現升0.22%或0.0098厘，報4.3982厘。

今日焦點股份可留意：

萬科（2202）獲深圳交行貸款11億人民幣，已提款。

長城汽車（2333）5月銷售按年跌9.5%。

董建雄辭任中國鋁業（2600）董事長，史志榮獲委任新執董。

思捷（0330）︰仍持ESPRIT知識產權，或伙投資者重建歐洲業務。

茶百道（2555）擬派發去年度股息每股0.28元人幣。

協鑫科技（3800）擬伙阿聯酋Mubadala拓多晶硅生產設施業務。

信能低碳（0145）競投九龍灣電動車充電站項目。

港交所（0388）委任黃益平及孫強為中國業務諮詢委員會。

九倉（0004）長沙與凱悅酒店集團首度合作。

冠君產業（2778）信託獲得50.5億無抵押貸款融資。

洪若甄再減持惠理（0806）

日清（1475）斥2.72億購韓脆卷零食製造商Gaemi Food拓非麵類業務。

 

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