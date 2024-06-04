恒指今早低開67點或0.37%，報18335點，大市成交金額21億元；國指今早低開33點或0.52%，報6498點。恒生科技指數開市報3756點，跌0.74%。非必需消費品、能源、信息技術、實業股推低大市。上升股份比例為6.49%，下跌為6.61%，無升跌為86.89%。