恒指今早低開67點或0.37%，報18335點，大市成交金額21億元；國指今早低開33點或0.52%，報6498點。恒生科技指數開市報3756點，跌0.74%。非必需消費品、能源、信息技術、實業股推低大市。上升股份比例為6.49%，下跌為6.61%，無升跌為86.89%。
阿里巴巴（9988）、中海油（0883）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、中國銀行（3988）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，50隻下跌，18隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.82%，報16.8元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌3.76%，報9.47元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，18隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報25.8元，升1.38%；跌幅最大的是理想（2015）開市報80元，跌2.79%。
恒指續低於10天線(18584.71點)。科指跌穿250天線(3784.35點)。
兗礦能源（1171）折讓9.9%配股 集資49億。開市報18元，跌6.74%。
五礦資源（1208）：折讓31.41% 5供2 籌90億。開市報3.5元，跌8.38%。
萬科（2202）獲深圳交行貸款11億人民幣，已提款。開市報5.45元，升0.55%。
長城汽車（2333）5月銷售按年跌9.5%。開市報13.2元，跌3.51%。
董建雄辭任中國鋁業（2600）董事長，史志榮獲委任新執董。開市報5.72元，跌0.69%。
思捷（0330）︰仍持ESPRIT知識產權，或伙投資者重建歐洲業務。無成交，報0.213元。
茶百道（2555）擬派發去年度股息每股0.28元人幣。無成交，報10.3元。
協鑫科技（3800）擬伙阿聯酋Mubadala拓多晶硅生產設施業務。開市報1.5元，升2.74%。
信能低碳（0145）競投九龍灣電動車充電站項目。無成交，報0.67元。
港交所（0388）委任黃益平及孫強為中國業務諮詢委員會。開市報267.4元，跌0.07%。
九倉（0004）長沙與凱悅酒店集團首度合作。無成交，報23.8元。
冠君產業（2778）信託獲得50.5億無抵押貸款融資。無成交，報1.65元。
洪若甄再減持惠理（0806）。無成交，報1.73元。
日清（1475）斥2.72億購韓脆卷零食製造商Gaemi Food拓非麵類業務。無成交，報4.95元。
破頂股包括，神州控股（0861）創52周高，見3.59元，開市報3.59元，升0.28%；普華和順（1358）創52周高，見1.06元，開市報1.06元，升4.95%；陽光油砂（2012）創52周高，見0.86元，開市報0.86元，無升跌；帝王實業控股（2940）無成交，報0.41元；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.01元；中煙香港（6055）創52周高，見14.72元，開市報14.72元，升7.13%。
1隻股份創上市新低，包括東莞農商銀行（9889）低見4.6元，開市報4.6元，跌7.82%。
異動股
上升異動股，包括，富銀融資股份（8452）開市報0.4元，升14.29%；天潤雲（2167）開市報2.5元，升11.11%；中國鋁罐（6898）開市報0.72元，升7.46%；鼎石資本（0804）開市報0.29元，升7.41%；中煙香港（6055）創52周高，見14.72元，開市報14.72元，升7.13%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.355元，升5.97%；正乾金融控股（1152）開市報0.187元，升5.65%；華晨中國（1114）開市報6.6元，升5.6%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.157元，升5.37%。
下跌異動股，包括，中國來騎哦（8039）見52周低0.45元，開市報0.45元，跌27.42%；新焦點（0360）開市報0.028元，跌12.5%；FUTURE BRIGHT（0703）開市報0.265元，跌10.17%；中海石油化學（3983）開市報2.27元，跌9.56%；東江集團控股（2283）開市報1.8元，跌9.55%；腦洞科技（2203）開市報0.086元，跌9.47%；五礦資源（1208）開市報3.5元，跌8.38%；東莞農商銀行（9889）創上市新低，見4.6元，開市報4.6元，跌7.82%；鄺文記（8023）開市報0.44元，跌7.37%；兗煤（1171）開市報18元，跌6.74%。
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