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上海13內房報名「以舊換新」  廣州增城首響應以成本價「存量收儲」

據上海房協微信公眾號，5月3日由上海市房地產行業協會、上海房地產經紀行業協會聯合倡議發起上海商品住宅「以舊換新」活動。截至6月3日，招商、象嶼、金地、中國能建、中國鐵建、中建東孚、上海紡織、金融街、新華、外高橋、雋岡、中交城投、中國金茂等13家企業、21個項目和10家房地產經紀機構參加活動。

另據中國房地產網報道，收購存量住房的政策暖風終於吹到廣州。在今年5月30日，廣州市增城區新塘鎮發佈《關於廣州（新塘）至汕尾鐵路項目（新塘段）徵集符合條件商品性安置房源報名的公告》，提及擬採用購買市場化商品房作為該項目安置房源，並向社會徵集符合條件的住宅房源（房企）。

房企報名的截止時間是6月3日下午五時，金茂萬科都會四季的相關人士向該網表示是6月3日上午報名，積極參與是響應政府號召，同時也能夠助力項目銷售。

而備受關注的交易價格。公告提到房源交易單價以成本法的評估方式確定，原則上為「土地成本+建安成本」。據瞭解，這是廣州市首次響應中央號召，推進「存量收儲」用作拆遷安置房。

據報，廣州本地一家民營房企也報了名，該民企管理層表示，「政府公佈的收購價是成本價，我們項目現在的售價已經低於成本價了，如果能以成本價賣給政府當然最好了」。

5月份以來，杭州、重慶等重點城市陸續宣布將收購一批商品住房用作公共租賃住房。

而根據廣州中原研究發展部的統計，截至5月底，廣州全市商品房庫存量為1173.6萬平方米，自2月份以來連續3個月攀升，庫存去化周期也上升至23.2個月，創下近一年的新高。當中增城區的庫存量為233萬平方米，在廣州11個區中排第一，佔了全市總量的近20%，去化周期29.2個月，為全市第二高。

增城曾是廣州的賣地大戶，2018年至2021年，每年賣出的土地均超過20幅。當大量的新房供應遭遇市場需求的萎縮，除了庫存量不斷攀升外，樓價也面臨著下行壓力。

同時蝕本賣樓項目不在少數，據上述民營房企的管理層介紹，該公司項目當初的購地成本為每平方米 7000多元，目前售價每平方米僅1萬元，早已跌破成本價，認為「政府沒有按目前的售價來收購已經很好了」。

至於金茂萬科都會四季雖說不至於蝕本賣樓，但去化壓力應該也不小。據金茂萬科都會四的相關人士介紹，該項目目前只是提交了報名資料，最終收購多少房源、按什麼價格收購還要等地方政府的後續通知。

另一家在增城有項目的民營房企透露，該公司也在積極與新塘鎮接洽。

而6月3日下午，廣汕項目安置工作小組的工作人員表示，雖然報名期限較短，但周末也正常上班，目前已有多家房企報名。「現在還是前期徵集階段，看看社會意向，接下來相關部門會跟項目瞭解詳細情況，最終怎麼操作還要過段時間才能披露」。

 

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