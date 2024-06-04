余雨生續稱，現時海外投資者對澳門的認知，多以旅遊產業為主，並對入來澳門市場發展感興趣。在澳門推動1+4適度多元策略(即建設旅遊休閒中心同時，發展大健康、高新技術、現代金融，及會展商貿和文化體育)中，以他所見，以他所接觸，外間對過來澳門發展大健康較多。

但是他指，在引進更多大健康項目同時，澳門亦有意推動更多會展活動，當中G2E Asia由去年在新加坡及澳門分開舉行，今年歸一在澳門舉行之外，他們有意爭取更多優質買家及國際化。雖然澳門的會展場地比以前增加，但是他們已經聯同會展場地，成立小組，助力競投及爭取更多會展過來澳門落地。相比澳門在2019年舉辦1536場會展項目，到去年在疫情後增至1100埸會展項目，今年他們目標是爭取1500場會展項目。

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