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澳門貿促局：聯手橫琴赴歐美推廣及搞會展 較多大健康項目對來澳發展感興趣

近年澳門正逐步將經濟及產業多元化，澳門貿易投資促進局主席余雨生在今日出席G2E Asia(亞洲國際娛樂展)後表示，在尋求適度多元時，空間是關鍵，隨著澳門與橫琴组合成深度合作區，兩個地區已經一同到歐洲巴黎及美國三藩市對外推廣。當中他們聯同香港政府財政司司司陳茂波及廣東省省長黄偉中等到訪三藩市。隨著深中通道快將通車，將深圳及中山往來交通從兩小時大減至20分鐘，加上和大灣區東岸存在成本差異，因此他們正爭取更多投資者到大灣區西岸。

余雨生續稱，現時海外投資者對澳門的認知，多以旅遊產業為主，並對入來澳門市場發展感興趣。在澳門推動1+4適度多元策略(即建設旅遊休閒中心同時，發展大健康、高新技術、現代金融，及會展商貿和文化體育)中，以他所見，以他所接觸，外間對過來澳門發展大健康較多。

但是他指，在引進更多大健康項目同時，澳門亦有意推動更多會展活動，當中G2E Asia由去年在新加坡及澳門分開舉行，今年歸一在澳門舉行之外，他們有意爭取更多優質買家及國際化。雖然澳門的會展場地比以前增加，但是他們已經聯同會展場地，成立小組，助力競投及爭取更多會展過來澳門落地。相比澳門在2019年舉辦1536場會展項目，到去年在疫情後增至1100埸會展項目，今年他們目標是爭取1500場會展項目。

 

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