中華煤氣（0003）常務董事黃維義於股東會後記者會時表示，公司已就煤氣費加價事項與港府溝通並提交報告，強調「漲幅合理，不會是雙位數增幅」；至於實際增幅則有待港府正式公布。煤氣近年停派紅股，黃稱宏觀環境有轉變，故公司要審慎理財和降本增效，難以短期內再派發紅股，形容「利潤未必增加10%，股息卻要派10%，是不切實際」。
資本開支方面，執行董事暨首席財務總裁楊磊明指出，公司2022年資本開支為83億元，去年為102億元，預計今年為75億元，將主要投資在新能源業務及具效益的投資項目。至於綠色甲醇業務，黃維義透露近期與佛山市溝通，並與佛山燃氣簽諒解備忘錄（MOU），計劃在當地興建綠甲醇廠，料2027年可出產，首階段產量為20萬噸。同時，煤氣旗下生產可持續航空燃油（SAF）的怡斯萊（EcoCeres）正在馬來西亞建廠，黃稱該廠房料每年可出產25萬噸。
另外，黃維義指出香港業務對氣温變得相當敏感，氣温每上升1度相當售氣量下降2.5%，今年首季香港售氣量下跌約2%，不過工商業用氣量受惠於航空業復蘇而有所增加，並預計勢頭延續至今年。
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