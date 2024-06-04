資本開支方面，執行董事暨首席財務總裁楊磊明指出，公司2022年資本開支為83億元，去年為102億元，預計今年為75億元，將主要投資在新能源業務及具效益的投資項目。至於綠色甲醇業務，黃維義透露近期與佛山市溝通，並與佛山燃氣簽諒解備忘錄（MOU），計劃在當地興建綠甲醇廠，料2027年可出產，首階段產量為20萬噸。同時，煤氣旗下生產可持續航空燃油（SAF）的怡斯萊（EcoCeres）正在馬來西亞建廠，黃稱該廠房料每年可出產25萬噸。

另外，黃維義指出香港業務對氣温變得相當敏感，氣温每上升1度相當售氣量下降2.5%，今年首季香港售氣量下跌約2%，不過工商業用氣量受惠於航空業復蘇而有所增加，並預計勢頭延續至今年。

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