恒指今早低開67點，高位升137點，低位跌67點，高低波幅206點。通訊服務、非必需消費品、衛生保健股推動大市。上升股份比例為36%，下跌為27.46%，無升跌為36.52%。

恒指收市升41點或0.22%，報18444點，大市成交金額1162億元，較上日減少12.15%，是5月28日977.64億元成交後最少；國指升22點或0.34%，報6554點。恒生科技指數收報3796點，升0.32%。

藍籌股成交金額547.44億元，佔大市成交47.11%；科指成份股成交金額239.07億元，佔大市成交20.57%；國指成份股成交金額458.69億元，佔大市成交39.47%。

24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.75億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加24.37%，至95.85億元，佔大市成交8.24%。牛熊證成交金額49.42億元，增加47.49%；窩輪成交金額46.42億元，增加6.59%。

騰訊（0700）、美團（3690）、港交所（0388）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌54隻升，27隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升7.57%，收報84.5元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌4.78%，收報9.37元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報113.5元，升4.13%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.82元，跌4.24%。

恒指受制於10天線(18595.57點)。科指受制於10天線(3819.63點)，250天線(3784.51點)失而復得，連續第二日收市高於250天線。

北水南下合計淨流入88.24億元，較上日增加159.51%，淨流入金額是5月31日99.05億元後最多。北水連續第14日流入，累計流入624.67億元，對上一次連續14日淨流入是4月18日。

三大指數表現

恒指曾升最多0.75%，高見18541.03點，收市報18444.11點，是5月29日後收市新高，當日報18477.01點。連升2日，累計升364.5點，對上一次連升2日是5月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月28日。

科指曾升最多0.77%，高見3813.27點，收市報3796.17點，是5月28日後收市新高，當日報3854.57點。連升2日，累計升105.41點，對上一次連升2日是5月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月23日。

國指曾升最多0.88%，高見6589.77點，收市報6554.32點，是5月29日後收市新高，當日報6557.48點。連升2日，累計升161.74點，對上一次連升2日是5月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月17日。

午後消息股表現

煤氣（0003）：煤氣費增幅少於雙位數 短期內難再派紅股。收報6.18元，升0.49%。

嚐高美（8371）盈喜 料多賺28%。收報1.46元，跌2.67%。

今早及隔晚消息股表現

兗礦能源（1171）折讓9.9%配股 集資49億。收報17.54元，跌9.12%。

五礦資源（1208）：折讓31.41% 5供2 籌90億。收報3.33元，跌12.83%。

萬科（2202）獲深圳交行貸款11億人民幣，已提款。收報5.8元，升7.01%。

長城汽車（2333）5月銷售按年跌9.5%。收報12.18元，跌10.96%。

董建雄辭任中國鋁業（2600）董事長，史志榮獲委任新執董。收報6.01元，升4.34%。

思捷（0330）︰仍持ESPRIT知識產權，或伙投資者重建歐洲業務。收報0.207元，跌2.82%。

茶百道（2555）擬派發去年度股息每股0.28元人幣。收報10.22元，跌0.78%。

協鑫科技（3800）擬伙阿聯酋Mubadala拓多晶硅生產設施業務。收報1.44元，跌1.37%。

信能低碳（0145）競投九龍灣電動車充電站項目。收報0.67元，無升跌。

港交所（0388）委任黃益平及孫強為中國業務諮詢委員會。收報271元，升1.27%。

九倉（0004）長沙與凱悅酒店集團首度合作。收報23.85元，升0.21%。

冠君產業（2778）信託獲得50.5億無抵押貸款融資。收報1.65元，無升跌。

洪若甄再減持惠理（0806）。收報1.76元，升1.73%。

日清（1475）斥2.72億購韓脆卷零食製造商Gaemi Food拓非麵類業務。收報5元，升1.01%。

破頂股表現

破頂股包括，GHW INTL（9933）創上市新高，見1.51元，收報1.5元，升9.49%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見556元，收報556元，升0.02%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見113.05元，收報113.05元，升0.18%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見12.5元，收報12.16元，升0.33%；長久股份（6959）創上市新高，見76.5元，收報76.5元，升4.94%；華晨中國（1114）創52周高，見6.8元，收報6.76元，升8.16%；順豐同城（9699）創52周高，見12.7元，收報12.6元，升9.57%；中遠海控（1919）創52周高，見14.22元，收報14.08元，升1.44%；中遠海發（2866）創52周高，見1.11元，收報1.11元，升4.72%；招商局港口（0144）創52周高，見12.72元，收報12.4元，升6.16%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.81元，收報0.78元，跌1.27%；聯通（0762）創52周高，見6.59元，收報6.53元，升0.31%；世紀建業（0079）創52周高，見0.122元，收報0.107元，升9.18%；卓能（集團）（0131）創52周高，見2.05元，收報2.02元，升7.45%。

破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見6.59元，收報6.53元，升0.31%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，安域亞洲（0645）低見0.073元，收報0.093元，跌15.45%；凌銳控股（0784）低見0.066元，收報0.066元，跌4.35%；新晨動力（1148）低見0.191元，收報0.202元，跌7.34%；新礦資源（1231）低見0.285元，收報0.395元，升3.95%；方達控股（1521）低見1.05元，收報1.08元，升0.93%；世紀聯合控股（1959）低見0.16元，收報0.166元，無升跌；心泰醫療（2291）低見13元，收報13.88元，升0.87%；C-LINK SQ（2950）低見0.255元，收報0.255元，跌15%；華鼎控股（3398）低見0.174元，收報0.23元，升4.55%；萊蒙國際（3688）低見0.33元，收報0.355元，升4.41%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.13元，收報0.13元，跌5.11%；周生生（0116）低見7.57元，收報7.7元，升0.65%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.037元，升2.78%；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.43元，收報0.43元，跌10.42%；和記電訊香港（0215）低見0.97元，收報0.98元，無升跌；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，無升跌；芯成科技（0365）低見0.145元，收報0.145元，跌4.61%；國華（0370）低見0.092元，收報0.108元，升1.89%。

異動股

上升異動股，包括，毅德國際（1396）收報0.73元，升82.5%；杭品生活科技（1682）創52周高，見0.117元，收報0.11元，升77.42%；融眾金融（3963）收報0.58元，升61.11%；綠色經濟（1315）收報0.166元，升58.1%；景瑞（1862）收報0.106元，升55.88%；陽光油砂（2012）創52周高，見1.35元，收報1.3元，升51.16%；千盛集團控股（8475）收報0.5元，升38.89%；泛亞環保（0556）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升30%；大昌微綫集團（0567）收報0.084元，升29.23%。

下跌異動股，包括，中國來騎哦（8039）見52周低0.325元，收報0.37元，跌40.32%；德斯控股（8437）創上市新低，見0.029元，收報0.03元，跌16.67%；FUTURE BRIGHT（0703）收報0.246元，跌16.61%；安域亞洲（0645）創上市新低，見0.073元，收報0.093元，跌15.45%；三巽控股（6611）收報0.121元，跌15.38%；中生北控生物科技（8247）收報0.72元，跌15.29%；滙力資源（1303）收報0.45元，跌15.09%；C-LINK SQ（2950）創上市新低，見0.255元，收報0.255元，跌15%；東方支付集團控股（8613）收報0.101元，跌14.41%。

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