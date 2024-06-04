除部署用東亞文化之都名義去宣傳推廣澳門旅遊，文綺華說，今年會在到日本東京、韓國首爾、耶加達等地做路演後，今年之內還會到泰國及馬來西亞吉隆坡做路演。同時亦遠赴西班牙及葡萄牙參加旅遊展，到明年再加大力度接觸遠程旅客市場，例如會重新啟動到中東及杜拜舉行推廣活動，和歐洲旅遊社聯盟接觸，推廣澳門成為旅遊目的地，並做線上培訓。在遠赴海外發展同時，她稱，亦會和Discovery、BBC及彭博等大媒體合作。

在開發長途客源方面，她說，澳航已開設中東航班，大韓航空亦將往來澳門班次增至一周五天。至於和香港市場合作方面，他們已和國泰航空（0293）在往來首爾方面展開合作，將來料雙方在合作上還有更多突破。

至於香港客源方面，她表示，由於今年復活節及五一檔期貼近，因此香港訪客在復活節檔期訪澳較少，期望暑假之後爭取更多港客前來，他們亦會在香港的商場做路演，並進行推廣。

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