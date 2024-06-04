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文綺華：澳門今年目標爭取逾200萬遊客 和國泰合作冀更多突破

澳門特區當選為2025年東亞文化之都，澳門旅遊局局長文綺華表示，澳門會全年舉辦不同活動，他們亦會以這個名義到人家的城市，在在傳統的東京及首爾之外的城市，去宣傳及推廣澳門，包括和韓國及日本建立交流機會及平台，並且發展旅遊+體育，吸引海外遊客，例如邀請對方國家域另來澳門参與花車巡遊及舉辦旅遊文化活動。有別於去年通關後鞏固中港客源，當地亦計劃爭取遠程客，目標是今年爭取逾200萬遊客。

除部署用東亞文化之都名義去宣傳推廣澳門旅遊，文綺華說，今年會在到日本東京、韓國首爾、耶加達等地做路演後，今年之內還會到泰國及馬來西亞吉隆坡做路演。同時亦遠赴西班牙及葡萄牙參加旅遊展，到明年再加大力度接觸遠程旅客市場，例如會重新啟動到中東及杜拜舉行推廣活動，和歐洲旅遊社聯盟接觸，推廣澳門成為旅遊目的地，並做線上培訓。在遠赴海外發展同時，她稱，亦會和Discovery、BBC及彭博等大媒體合作。

在開發長途客源方面，她說，澳航已開設中東航班，大韓航空亦將往來澳門班次增至一周五天。至於和香港市場合作方面，他們已和國泰航空（0293）在往來首爾方面展開合作，將來料雙方在合作上還有更多突破。

至於香港客源方面，她表示，由於今年復活節及五一檔期貼近，因此香港訪客在復活節檔期訪澳較少，期望暑假之後爭取更多港客前來，他們亦會在香港的商場做路演，並進行推廣。

 

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