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【久利生專欄】證監做多一步 幣圈趕客之道？

原本這篇是想要寫「五窮六絕只不過係個口號」，反正沒有王子都還有恒指，但豈料幣圈一日，股市一年，香港監管做多一步，是否阻絕了Web3.0發展的好客之路？

說的當然是在本港虛擬資產交易平台發牌的531期限前，好幾間國際主流虛擬資產交易所，都陸續撤回在港的牌照申請。有幣圈中人主動提醒筆者，這即是代表「全球交易量排名前十的加密幣交易所，這次都不會在香港獲批牌照。」引來不少科技界中人口誅筆伐。

據稱，證監會要求所有虛擬資產交易平台牌照的申請者，都要簽署承諾書，承諾其任何主體在任何地區，都不能擁有中國內地用戶。11家平台包括有HKbitEX、PantherTrade、Accumulus、DFX Labs、Bixincom、xWhale、YAX、Bullish、Cryptocom、WhaleFin、Matrixport HK，全部被當作獲發牌申請者。Cryptocom和Bullish都是全球交易量相當大的平台之一。但正所謂行家一出手便知有沒有，它們跟OKX和Bybit等前列數字資產組織，仍然相差有很大距離。

「Matrixport是由比特大陸共同創始人吳忌寒創辦。」Deer在一間幣商的香港office工作，正確點說是無牌那12間之一。

吳忌寒？我無聽過其大名，但睇個名應該有跟過陳近南。「Jihan Wu基本上是華人幣圈的神級人物。比特幣白皮書中文版，就是佢譯的。」她說。

即是幣圈九陰真經梵轉簡。而上面提到那間Bullish又有幾勁幾bullish呀？

「佢之前買咗CoinDesk，背後其實係李小超同VC大佬Peter Thiel搞的。總之⋯」

可惜不是李小加，若由他來搞幣交所，反而有些期待。當然Peter Thiel都出名，PayPal之後還有Spotify、Palantir⋯。

香港想出虛擬資產發牌制度，原意是想吸引多間大型國際交易平台，在2月底前作出申請，盼在過渡期結束後繼續順利營運。但自5月中起，多間大型平台先後都撤回申請。連Bybit到5月底都宣布，經過審慎考慮，最後一刻都是要打退堂鼓，其他齊撇的還包括Huobi HK、Gate.HK、OKX。

全球最大的交易所幣安，及美國最大的平台之一Coinbase和Kraken並未提交申請。

Anyway，自6月起，所有在港營運的平台均須獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的申請者，加上OSL及Hashkey兩間早獲正式發牌的exchange，形成「2+11」市場格局。有報道指，證監會是要求除了平台的香港實體外，其母企業務亦需要嚴格禁止中國內地居民使用，令部分大型平台卻步，因為這些國際交易平台根本做不到這個要求。

「⋯At the end of day ，就是怕洗錢和資產外流，政治利益凌駕一切。」Deer打算結案陳詞。

我不講政治，聽她這樣說更覺得好像有點偏激，但AML及防走資可能是一大因素。內地講得最多的就是經濟空轉風險。

「佢咁樣直頭係crypto版國安法囉。」我以為世上得鏡安法，原來還有幣安法。

但有傳是到了最後關頭，才突然加入敏感要求，為香港幣圈以至Web3.0加辣？

「唉，總言之，就係在國際舞台說好香港笑話。」她像是帶點不屑說。

想深一層，這亦切合有報道引述平台稱，相關規定勢令全球運營要作重大改變，世上沒有監管機構會這樣做去遷就，不認為港府對非香港地區的運營有發言權。今次撤回的幣商，未來是可以更新法律主體或框架後再次申請，但應無法使用目前與離岸交易所類似的品牌進行。

有評論說，如果目前香港虛擬資產政策嚴格執行的話，可能會變成除了中國內地之外，全世界最加密的加密幣市場了。在金融市場，香港是gatekeep中國內地財富的門戶，可以說是最後防線，嚴打越位，無得翻看VAR。北京對數字資產交易的禁令，意味內地投資者要接觸香港的加密貨幣交易所和ETF產品，同樣受到限制。

但禁令還禁令，都有消息指中國居民在房價下跌期間，尋求替代投資或超出海外轉賬限制。自2023年初以來，比特幣價格急升了四倍，已經令需求大增。四倍升幅恒指一早見六萬點。從幣圈重返股市，篇幅所限，可能要等到下回分解。但五窮六絕只不過是個口號，反而今期流行「投行論壇市」走勢，趁搞conference前唱好，恒指見住兩萬點先。

久利生