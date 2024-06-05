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勞動力市場降溫 減息機會續升 道指升140點 2年期債息連跌5日

美債息回軟，債息倒掛擴闊，金龍指數連跌3日見1個月低，美股上升。美國職位空缺數創三年多來最低，兼少過市場預期，職位空缺與失業人數之比，也創下近三年最低水平，反映勞動力市場逐步降溫，減息機會再升，12月升至69%。馬斯克承認將訂給特斯拉的輝達晶片轉而用於旗下的社交媒體平台X和人工智能初創公司xAI。

道瓊斯工業平均指數收漲140點，升幅0.37%，報38711點。標普500指數收漲7點，升幅0.16%，報5291點。納斯達克綜合指數收漲28點，或0.17%，報16857點。

聯合健康升1.6%，報505.49美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而Caterpillar跌1.1%，報327.57元，拖累道指24點。

科技股方面，蘋果收市報194.35元，升0.16%，谷歌母公司Alphabet收市報173.79元，升0.35%，亞馬遜收市報179.34元，升0.56%，Facebook收市報476.99元，跌0.1%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.54%，報517點。德國DAX指數收跌1.09%，報18405點；法國CAC 40指數跌0.76%，報7937點；英國富時100指數收跌0.38%，報8232點。

納斯達克中國金龍指數收跌1%，報6240點。

美國2年期債息曾跌最多1.26%，是6月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.33%。低見4.7475厘，是5月16日4.7005厘後最低。收市報4.7704厘，是5月15日後收市新低，當日報4.7237厘。連跌5日，累計跌0.206厘，對上一次連跌5日是1月11日。

美國10年期債息曾跌最多1.73%，是6月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.45%。低見4.3123厘，是5月16日4.309厘後最低。收市報4.3259厘，是4月4日後收市新低，當日報4.3094厘。連跌4日，累計跌0.2858厘，對上一次連跌4日是5月6日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月29日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至44.858基點，是5月28日48.575基點後最闊。收市報44.455基點，是5月24日後收市最闊，當日報48.546基點。連跌2日，累計跌6.835基點，對上一次連跌2日是5月21日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至109.775基點，是5月17日111.264基點後最闊。收市報108.48基點，是3月29日後收市最闊，當日報117.97基點。連跌4日，累計跌27.677基點，對上一次連跌4日是5月6日。

金龍指數曾跌最多1.2%，是5月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見6227.08點，是5月1日6151.47點後最低。收市報6240.02點，是5月1日後收市新低，當日報6196.49點。連跌3日，累計跌184.75點，對上一次連跌3日是5月22日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月22日。

道指曾升最多0.56%，是5月31日後最大升幅，當日升幅為1.6%。高見38786.62點，是5月28日39028.99點後最高。收市報38711.29點，是5月28日後收市新高，當日報38852.86點。

標指曾升最多0.29%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為0.47%。高見5298.8點，是6月3日5302.11點後最高。收市報5291.34點，是5月28日後收市新高，當日報5306.04點。連升3日，累計升55.86點，對上一次連升3日是5月21日。

納指曾升最多0.38%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見16891.88點，是6月3日16909.89點後最高。收市報16857.05點，是5月29日後收市新高，當日報16920.58點。連升2日，累計升122.03點，對上一次連升2日是5月28日。

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