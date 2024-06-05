個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.3%，折合報376.995元；匯控（0005）跌0.75%，折合報69.7元；建行（0939）升0.19%，折合報5.59元。

道期現升0.158%；標期現升0.13%；納期現升0.21%。日本東證指數現跌1.22%；韓國KOSPI指數現升0.72%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.28%。

VIX指數隔晚升0.38%或0.05點，報13.16點。

紐油現跌0.2%或0.15美元，報73.1美元；布油現跌0.11%或0.08美元，報77.43美元；金價現升0.09%或2.15美元，報2329.16美元；LME 銅期貨隔晚跌1.95%或198美元，報9945美元。比特幣現升0.56%或395.78美元，報70818.57美元；美國10年期債息現升0.09%或0.0039厘，報4.3298厘。

今日焦點股份可留意：

蔚來（9866）最快今日公布業績。

千百度（1028）將公布特別股息。

東風汽車（0489）5月新能源車銷量升79%至6.4萬輛。

江銅（0358）終止分拆銅箔業務到內地創業板上市。

乘聯會：內地新能源車5月銷量增35%至91萬輛。

成都高速（1785）申請撤回A股上市申請。

攜程（9961）今擬發售13億美元可轉換優先票據。

信佳（0912）發盈警，料全年少賺53%。

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