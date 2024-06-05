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恒指高開45點 科指升0.03% 上試10天線 攜程跌3%

恒指今早高開45點或0.25%，報18489點，大市成交金額18億元；國指今早高開12點或0.19%，報6566點。恒生科技指數開市報3797點，升0.03%。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為8.49%，下跌為4.56%，無升跌為86.93%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中海油（0883）、理想汽車（2015）、紫金礦業（2899）拖累大市。

藍籌44隻升，18隻下跌，20隻無升跌。九龍倉置業（1997）升1.83%，報22.25元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌4.42%，報23.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，12隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報118.4元，升1.02%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報395元，跌3.23%。

恒指上試10天線(18524.99點)。科指上試10天線(3800.09點)。

攜程（9961）發售13億美元可轉換優先票據，可轉票據轉換溢價約32%，息0.75%。開市報395元，跌3.23%。

蔚來（9866）最快今日公布業績。開市報41.45元，跌0.24%。

千百度（1028）將公布特別股息。開市報0.34元，升4.62%。

東風汽車（0489）5月新能源車銷量升79%至6.4萬輛。開市報2.56元，升0.39%。

江銅（0358）終止分拆銅箔業務到內地創業板上市。開市報16.4元，跌1.2%。

乘聯會：內地新能源車5月銷量增35%至91萬輛。汽車股方面，吉利（0175）開市報9.81元，升1.13%。比亞迪（1211）開市報232元，升0.52%。小鵬（9868）開市報32元，跌0.93%。理想（2015）開市報78.85元，跌0.88%。蔚來（9866）開市報41.45元，跌0.24%。零跑（9863）開市報28.35元，無升跌。恒大汽車（0708）開市報0.46元，無升跌。

成都高速（1785）申請撤回A股上市申請。無成交，報2.16元。

信佳（0912）發盈警，料全年少賺53%。無成交，報1.3元。

破頂股表現

破頂股包括，中遠海發（2866）創52周高，見1.11元，開市報1.11元，無升跌；泛亞環保（0556）創52周高，見0.66元，開市報0.66元，升1.54%；海峽石油化工（0852）創52周高，見0.37元，開市報0.37元，無升跌；神州控股（0861）創52周高，見3.66元，開市報3.66元，升0.55%；匯聚科技（1729）創52周高，見2.41元，開市報2.41元，升0.84%；中集集團（2039）創52周高，見7.99元，開市報7.99元，升0.25%；帝王實業控股（2940）無成交，報0.41元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.92元；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.01元；智紡國際控股（8521）創52周高，見0.57元，開市報0.57元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括永旺（0984）低見0.45元，開市報0.45元，跌4.26%。

異動股

上升異動股，包括，亞洲雜貨（8413）開市報0.148元，升14.73%；盈滙企業控股（2195）開市報0.181元，升14.56%；銀建國際（0171）開市報0.15元，升11.94%；建業新生活（9983）開市報1.51元，升11.03%；開拓藥業－Ｂ（9939）開市報1.3元，升8.33%；雅天妮集團（0789）開市報0.425元，升7.59%；天潤雲（2167）開市報2.5元，升7.3%；天彩控股（3882）開市報0.75元，升7.14%；萬物雲（2602）開市報25.7元，升6.86%；智雲健康（9955）開市報2.86元，升6.32%。

下跌異動股，包括，神冠控股（0829）開市報0.285元，跌9.52%；新源萬恒控股（2326）開市報0.011元，跌8.33%；大新銀行集團（2356）開市報6.37元，跌7.41%；PLATT NERA（1949）開市報0.41元，跌6.82%；大新金融（0440）開市報21.75元，跌6.25%；南方錳業（1091）開市報0.41元，跌5.75%；禪遊科技（2660）開市報3.4元，跌5.03%；一元宇宙（1616）開市報0.019元，跌5%；曠逸國際（1683）開市報0.078元，跌4.88%；新疆新鑫礦業（3833）開市報1.18元，跌4.84%；恒地（0012）開市報23.8元，跌4.42%。

 

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