恒指今早高開45點或0.25%，報18489點，大市成交金額18億元；國指今早高開12點或0.19%，報6566點。恒生科技指數開市報3797點，升0.03%。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為8.49%，下跌為4.56%，無升跌為86.93%。