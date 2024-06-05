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香港PMI重返收縮 見7個月低 經營環境很可能持續低迷

標普全球公布，5月香港特區採購經理指數(PMI)，由4月的50.6降至49.2，數值跌穿50 持平線，反映營商環境轉勢變弱，倒退幅度雖然輕微，卻是去年11月以來最明顯。報告顯示新訂單跌速加快，企業轉而縮減經營活動，近期的經營環境很可能持續低迷。

報告全文：

最新 PMI® 數據顯示，香港特區營商環境繼先前兩月回勇後，景氣在5月轉差。隨着新訂單跌速加快，企業轉而縮減經營活動。至於出口業務，則亦告萎縮。為應對情況，企業在悲觀情緒升溫下，縮編減員。不過，採購活動卻因供應商表現倒退而反趨活躍。

價格方面，投入成本雖持續上升，但企業為保銷路，則寧願降低售價。

作為單一綜合指標，標普全球5月香港特區採購經理指數(PMI®)經季節調整後，由4月的50.6降至49.2，數值跌穿50 持平線，反映營商環境轉勢變弱，倒退幅度雖然輕微，卻是去年11月以來最明顯。

由於新增業務減少，企業因此在5月緊縮經營活動。這是4個月以來，第三度減產，而產出與訂單量的跌幅，更擴大至2022年10月以來最急。受訪業者透露，競爭激烈和經濟低迷，影響了5月的銷售額。按行業數據分析，以建造業的訂單跌幅最大，而減產幅度，則以製造業稱冠。

5月調查資料反映，不管從中國內地，還是海外新接的出口業務，兩者都明顯萎縮。對此，受訪業者認為，需求疲弱是出口下滑的原因。

隨着新增訂單緊縮，企業於是在5月連續第八個月清理未完成工作，但在員工減少的情況下，積壓的去化速度較上月放緩，偏於溫和。面對需求低迷，香港特區私營企業在5月輕微地減聘人手。

此外，採購活動自去年9月以來首次回復上升，沒有跟隨新訂單的下跌步伐。至於供應商的供貨表現，則已連續3個月倒退；若干受訪業者表示，為保證投入品供應充裕，因此添購額外數量，並加以儲存。

價格方面，5月的投入成本持續上漲，由企業調整薪酬而令員工成本增加所致。反觀採購價格，卻因本土幣值走強而連續兩月下降。整體投入成本的通脹幅度溫和，也是2021年3月以來最低。不過，香港特區企業寧可消化成本升幅，更自 2022年3月以來首次降低售價；受訪公司就此經常提到，此舉為穩定銷售營業額。

總的來說，私營企業5月對產出的展望仍然悲觀，當中又以批發及零售業最為看淡。業者透露，競爭熾熱、成本飈升、經濟疲弱，導致業務前景不明朗。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「香港特區 PMI顯示，營商環境在2024 第二季度中段變差，這早於上月訂單轉跌已露出端倪。就業自去年11月以來首次下降，而產出量也回復緊縮」。

Jingyi Pan 表示，「此外，5月的投入成本持續上漲，但企業卻自2022年3月以來首次調低產出售價，造成盈利壓力。由於看淡前景，企業為保銷路，於是承受成本升幅，還為客戶提供額外折扣。隨着5月新增訂單跌至20個月最低，包括新訂單指數、積壓工作指數在內的前瞻性指標皆預示，近期的經營環境很可能持續低迷」。

 

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