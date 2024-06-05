先前發表的5月財新中國製造業採購經理指數（製造業PMI）上升0.3個百分點至51.7，創2022年7月來最高。在製造業及服務業景氣雙雙改善的帶動下，當月綜合PMI上升1.3個百分點至54.1，中國企業活動總量連續第七個月保持成長，並創下下一年來最快增速。

國統局近期公布的5月製造業0.9個百分點至49.5，服務業商務活動指數微升0.2個百分點至50.5。製造業PMI大幅回落至榮枯線下，拖累當月綜合PMI回落0.7個百分點至51，為近三個月來最低。

財新中國服務業PMI分項數據顯示，服務業供需兩旺，5月經營活動指數和新訂單指數連續第17個月位於擴張區間，並分別錄得2023年8月和6月以來新高。服務業需求復蘇動能強勁，新訂單指數連續第四個月上升；新出口訂單指數也連增四月並且連續第九個月錄得榮枯線以上，顯示海外需求加速擴張。

報告顯示，受供需擴張提速帶動，服務業就業改善，5月就業指數創2023年10月以來新高，結束先前連續三個月的收縮態勢。調查企業反映，增加用工是為了因應持續增加的業務量。供給側的高活躍度消化了部分在手訂單，5月服務業積壓工作量減少。

服務業價格持續上升。 5月服務業投入價格指數錄得2023年7月以來新高，此輪成本上行趨勢至今已延續近四年。根據受訪企業反映，原材料、勞動力和運輸成本上漲是服務業成本上漲的主要因素。受投入成本不斷上漲影響，服務業企業傾向將增加的成本負擔傳導至顧客，5月服務業收費價格指數錄得2022年2月來最高，數值仍算溫和，但已超過疫情前增速均值。

服務業企業對未來市場仍較為看好，但對全球經濟環境以及原物料價格上升有所擔憂，5月服務業經營預期指數位於擴張區間，但低於長期均值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年5月，製造業和服務業供需擴張提速，尤其是服務業需求增速強勁，製造業及服務業出口向好，市場情緒樂觀，服務業就業由降轉升，拉動綜合就業指數近九個月以來首次錄得擴張區間。就業壓力偏大、需求弱於供給仍是當前經濟面臨的突出問題，究其原因仍在於社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素疊加影響所致。長期累積的問題需在長期中尋求解決途徑，各項旨在穩經濟、促內需、增就業的政策加力增效並保持一貫性和連續性，應是施政重點。

其他報道

傳黑客組織已出售佳士得部分資料

香港PMI重返收縮 見7個月低 經營環境很可能持續低迷

滬深三大指數低開 人行淨回籠2480億人幣

恒指高開45點 科指升0.03% 上試10天線 攜程跌3%

攜程：可轉票據轉換溢價約32% 息0.75%

港股ADR升34點 夜期低水99點 美期升 亞股個別發展 蔚來業績

勞動力市場降溫 減息機會續升 道指升140點 2年期債息連跌5日

北水增持中行 減持農行