以港元計，估算強積金5月份總投資收益約為247億元，打工仔人均獲利約5,200元。年初迄今的累計總投資收益約為504億元，人均收益約10,600元。

美股基金以4.72%的回報率位居強積金5月份投資回報表榜首，而5月份強積金總投資收益約為2.08%（以積金評級所有基金表現指數計算），這是2024年第3個月錄得正回報。今年迄今強積金累計回報約4.36%，是自2021年以來最好的首5個月回報，也是自強積金推出以來第8個最好的首5個月回報。

香港專業獨立強積金研究、觀點及教育機構積金評級主席叢川普表示，儘管有迹象顯示在穩健的企業業績公布後，市場情緒有所改善，但預計不確定性將持續。加上全球通脹仍然頑固及地緣政治緊張局勢，英美大選現在迫在眉睫。叢川普建議，可以通過定期儲蓄、多元化投資和專注長線投資來減輕不確定性。

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