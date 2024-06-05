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星展龐華毅：來自大灣區大企業收入自2018年以來增三成

星展在深圳舉行大灣區論壇，星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，該行在大灣區的企業及機構銀行業務增長率，高於星展在中國內地和香港的平均增長，自 2018年啟動五年發展規劃以來，大灣區的大型企業收入增加3成，而中小企業收入則增長逾倍。

龐華毅表示，雖然外部環境充滿不確定性，香港仍是領先的國際金融中心和世界級財富管理中心之一。承接中國內地和國際社會帶來的獨特優勢，香港可發揮作為連接內地和世界的橋梁，也是海外企業進入龐大內地市場，以及內地企業走向全球的跳板。

科技發展方面，龐華毅表示已在廣州科技研發中心，是繼新加坡和印度海德拉巴之後的第三個中心，預計將容納 2000名資訊科技專家，研發人工智能、區塊鏈和5G等領域。該行已開始投入研發生成式人工智能，完成240多次開發程序，其中15項從今年開始已由實驗進入生產階段，主要集中消除工作中繁瑣任務、改善與客戶互動，以及開拓新的細分市場和市場，為業務模式創造正面影響。另外，去年他們開始在內部試行自行研發的GPT，希望協助員工在安全的環境中進行內容生成和寫作任務。

龐華毅指，隨著內地重拾增長動力，經濟正重塑至創新和技術為主導。人工智能、生成式人工智能及先進技術，將成為高效和互聯互通發展的主要驅動力，為大灣區和內地帶來可觀的GDP增長。

 

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