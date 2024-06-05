李稻葵指出，過去房地產通過總部和地方項目公司融資，過去政府限制地方項目公司將預售款用挪用至其他地方項目並增加預售款，影響了總部公司融資能力，境外債權人要求房企先宣布違約以換取債項延期，但連帶影響整體內房行業，以至主權信用評級。李稻葵指出，救房企總部不是拯救犯錯的房企，而是整體中國經濟，內地已有措施幫他們融資。

近年內地經濟增長放緩，李稻葵認為深層次問題在於過去規範經濟快速發展出現社會經濟問題，如治理地方政府亂作為、強力反腐、環保治理等，短期內對經濟有收縮效應，內地經濟。不過他指出去年12月中央經濟工作會議的定調相當重要，回歸「發展是硬道理」，要求「先破後立」，意即房地產、地方債的舊有經濟增長動力仍需要穩定不能放棄，定調重啟改革，從最緊逼的房地產、地方債問題入手，以及加強城鎮化和完善福利制度改善消費。

李稻葵認為，內地經濟發展潛力巨大，需求方面約有50%人口尚未融入城市，農村人口轉移有較大潛在需求，供應方面國民儲蓄率約在四成高水平，支持可持續資本投資並逐步化解歷史呆壞帳，內地老年人口越趨健康，保持參與經濟人力資源總量繼續增長，降低出生人口減少的影響。他指現時經濟增長低於潛在增速，預期在2026至2030年，內地年均潛在經濟增長約5.8%，2031年至2035年為5.2%