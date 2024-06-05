未償還私人貸款當中，67%是介乎15至30萬元的中額貸款，中額貸款佔整體新增私人貸款的48%。另外，超過30萬元的大額貸款主要由傳統銀行主導，佔去年第4季整體大額私人貸款發放量的88%，另外11%由財務公司發放，虛擬銀行只佔1%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，今年首季消費者持續利用現有信用額度滿足個人消費需求，帶動結欠有所增長。消費者借助現有信用卡的忠誠度計劃消費，而非透過申請新的信用卡，為金融機構帶來推行相關獎勵計劃或其他客戶保留策略的機會。

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