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環聯：港首季信用卡應繳款項結欠按年增長8.6%

環聯發布2024年第1季《信貸行業分析報告》，期內港信用卡應繳款項結欠按年增長8.6%，平均結欠亦增長7.5%，顯示消費者更積極地使用現有信用卡。今年首季新增私人貸款宗數按年下跌8.7%，金融機構將較大比例的新增私人貸款轉移至風險級別較低的消費者，一般能獲更大信貸額度，因此新增貸款的平均信貸額亦見2.9%增長。

未償還私人貸款當中，67%是介乎15至30萬元的中額貸款，中額貸款佔整體新增私人貸款的48%。另外，超過30萬元的大額貸款主要由傳統銀行主導，佔去年第4季整體大額私人貸款發放量的88%，另外11%由財務公司發放，虛擬銀行只佔1%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，今年首季消費者持續利用現有信用額度滿足個人消費需求，帶動結欠有所增長。消費者借助現有信用卡的忠誠度計劃消費，而非透過申請新的信用卡，為金融機構帶來推行相關獎勵計劃或其他客戶保留策略的機會。

 

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