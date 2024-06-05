惠譽表示，下調預測是基於2023年下半年月度開工率下降5%，意味著2024年5月至12月期間的開工率為6,800萬平方米。

惠譽表示，前幾年新樓平均售價相對於建築面積一直保持穩定，2021年、2022年和2023年分別變化增4%、跌2%和增6%，部分原因是銷售結構向高線城市轉移那裡的房價平均更貴。先前的預期是，今年銷售結構向一線城市的轉移將繼續平衡中小城市的價格緊張局勢，但最近的趨勢表明價格下降幅度比之前的預測更為劇烈，尤其是在一線城市的平均售價也在出現下滑的情況下。這促使其將2024年平均售價下降5%的預測修正為考慮4月24日的定價趨勢和潛在的政策影響。

惠譽認為，最近一些高線級城市放鬆限購措施以及央行的最新政策舉措，可能有助於在一定程度上穩定銷售。不過，對低線級城市的影響可能要有限得多。認為銷售結構的轉變將持續，正如第一季三線城市的銷售年減 46%，而第一、二線城市的銷售年減約 37%。

惠譽表示，下調預測是基於2023 年下半年月度開工率下降5%，意味著2024年5月至12月期間的開工率為6,800萬平方米。

惠譽表示，觀察到二手市場穩定跡像已經減弱，要價維持下降趨勢，反映出購屋者情緒的低迷趨勢。認為，許多城市大量未售出的房屋庫存限制了開發商的流動性，也影響了購屋者的信心。政府已加強減少未售出房屋庫存，但迄今為止宣布的措施規模可能只能吸收總庫存的一小部分。

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