摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）早前提出「香港玩完」論，引起爭議。羅奇出席外國記者協會（FCC）午餐會時表示，早前在英國《金融時報》的撰文是一個警鐘（wake up call），隨著內地及香港的聯繫日漸緊密，香港經濟難以在增長相對疲弱的內地經濟下獨善其身。
羅奇引述以往經濟數據，印證中港經濟大致同步的論點。中國在1980至2011年間，年均經濟增長逾一成，同期香港經濟增長5.1%，其後內地經濟於2012至2023年增長回落至6.3%，本港經濟增長亦放慢至1.4%。
羅奇表示，本港經濟正在面對三大挑戰，包括經濟基礎正在削弱、中美關係日趨緊張正影響香港、正在喪失政治自主權。他又表示，自己於20世紀80年代降落在舊啟德機場後，隨即被香港的活力、獨特的性格迷倒。他形容，當時香港人有願景、有戰略，香港的發展相當出色，而且榮景持續時間比任何人預期都要長，但「現在一切都結束了」。
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