moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

羅奇：撰寫香港「玩完論」猶如敲警鐘　稱香港面臨三大挑戰

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）早前提出「香港玩完」論，引起爭議。羅奇出席外國記者協會（FCC）午餐會時表示，早前在英國《金融時報》的撰文是一個警鐘（wake up call），隨著內地及香港的聯繫日漸緊密，香港經濟難以在增長相對疲弱的內地經濟下獨善其身。

羅奇引述以往經濟數據，印證中港經濟大致同步的論點。中國在1980至2011年間，年均經濟增長逾一成，同期香港經濟增長5.1%，其後內地經濟於2012至2023年增長回落至6.3%，本港經濟增長亦放慢至1.4%。

羅奇表示，本港經濟正在面對三大挑戰，包括經濟基礎正在削弱、中美關係日趨緊張正影響香港、正在喪失政治自主權。他又表示，自己於20世紀80年代降落在舊啟德機場後，隨即被香港的活力、獨特的性格迷倒。他形容，當時香港人有願景、有戰略，香港的發展相當出色，而且榮景持續時間比任何人預期都要長，但「現在一切都結束了」。

其他報道

證監會梁鳳儀：創新和監管應相輔相成 虛擬資產仍有高度投機性

傳深圳工廠停工停產 周大福：消息屬誤導 工廠部分職能調整不影響投資內地

FedEx與社企合作 將舊制服、未用物料升級再造

環聯：港首季信用卡應繳款項結欠按年增長8.6%

滬深三大指數午後向下 滬指以近日中低位收市

維權投資者Elliott據報增持軟銀 促軟銀回購

匯豐明年首季前在新加坡開設三家財富中心

數碼基礎設施公司Colt擬在6個亞洲市場擴業務 擬3年投資1億歐元

蔚來據報獲批建第三座工廠

香港寬頻伙諾基亞推25Gbps商業住宅光纖寬頻服務

清華李稻葵：內地一線城市樓價最快可在半年至一年穩定

陳啟宗：港人北上消費雖損集團業務仍屬美事 「黃絲」亦有份北上

 