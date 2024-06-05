羅奇引述以往經濟數據，印證中港經濟大致同步的論點。中國在1980至2011年間，年均經濟增長逾一成，同期香港經濟增長5.1%，其後內地經濟於2012至2023年增長回落至6.3%，本港經濟增長亦放慢至1.4%。

羅奇表示，本港經濟正在面對三大挑戰，包括經濟基礎正在削弱、中美關係日趨緊張正影響香港、正在喪失政治自主權。他又表示，自己於20世紀80年代降落在舊啟德機場後，隨即被香港的活力、獨特的性格迷倒。他形容，當時香港人有願景、有戰略，香港的發展相當出色，而且榮景持續時間比任何人預期都要長，但「現在一切都結束了」。

其他報道

證監會梁鳳儀：創新和監管應相輔相成 虛擬資產仍有高度投機性

傳深圳工廠停工停產 周大福：消息屬誤導 工廠部分職能調整不影響投資內地

FedEx與社企合作 將舊制服、未用物料升級再造

環聯：港首季信用卡應繳款項結欠按年增長8.6%

滬深三大指數午後向下 滬指以近日中低位收市

維權投資者Elliott據報增持軟銀 促軟銀回購

匯豐明年首季前在新加坡開設三家財富中心

數碼基礎設施公司Colt擬在6個亞洲市場擴業務 擬3年投資1億歐元

蔚來據報獲批建第三座工廠

香港寬頻伙諾基亞推25Gbps商業住宅光纖寬頻服務

清華李稻葵：內地一線城市樓價最快可在半年至一年穩定

陳啟宗：港人北上消費雖損集團業務仍屬美事 「黃絲」亦有份北上