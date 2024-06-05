恒指今早高開45點，高位升280點，低位跌68點，高低波幅349點。金融、能源、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為22.5%，下跌為41.58%，無升跌為35.91%。

恒指收市跌19點或0.1%，報18424點，大市成交金額1156億元，較上日減少0.52%，是5月28日977.64億元成交後最少；國指跌11點或0.18%，報6542點。恒生科技指數收報3807點，升0.3%。

藍籌股成交金額589.8億元，佔大市成交51.02%；科指成份股成交金額283.57億元，佔大市成交24.53%；國指成份股成交金額505.41億元，佔大市成交43.72%。

24隻雙櫃台股，總成交0.72億元人民幣，相當於約0.78億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.32%，至97.12億元，佔大市成交8.39%。牛熊證成交金額48.79億元，減少1.29%；窩輪成交金額48.33億元，增加4.11%。

匯控（0005）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌31隻升，50隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升4.69%，收報46.9元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌7.63%，收報23元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報46.9元，升4.69%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.38元，跌2.78%。

恒指曾升穿10天線(18518.51點)，受制於20天線(18808.59點)。科指升穿10天線(3801.14點)，受制於20天線(3907.33點)，曾下試250天線(3784.94點)。

北水南下合計淨流入77.37億元，較上日減少12.31%，連續第15日流入，累計流入702.04億元，對上一次連續15日淨流入是4月19日。

午後消息股表現

傳深圳工廠停工 周大福（1929）：消息屬誤導 工廠部分職能調整不影響投資內地。收報10.08元，升0.4%。

蔚來（9866）據報獲批建第三座工廠。蔚來最快今日公布業績。收報41.6元，升0.12%。

香港寬頻（1310）伙諾基亞推25Gbps商業住宅光纖寬頻服務。收報2.47元，跌1.59%。

今早及隔晚消息股表現

攜程（9961）發售13億美元可轉換優先票據，可轉票據轉換溢價約32%，息0.75%。收報400.4元，跌1.91%。曾跌最多4.07%，是4月29日後最大跌幅，當日跌幅為5.26%。

千百度（1028）將公布特別股息。收報0.325元，無升跌。

東風汽車（0489）5月新能源車銷量升79%至6.4萬輛。見52周低2.43元，收報2.44元，跌4.31%。

江銅（0358）終止分拆銅箔業務到內地創業板上市。收報16.1元，跌3.01%。

乘聯會：內地新能源車5月銷量增35%至91萬輛。汽車股方面，吉利（0175）收報9.83元，升1.34%。比亞迪（1211）收報233.4元，升1.13%。小鵬（9868）收報32.7元，升1.24%。理想（2015）收報79.1元，跌0.57%。蔚來（9866）收報41.6元，升0.12%。零跑（9863）收報28.15元，跌0.71%。恒大汽車（0708）收報0.44元，跌4.35%。

成都高速（1785）申請撤回A股上市申請。收報2.13元，跌1.39%。

信佳（0912）發盈警，料全年少賺53%。收報1.14元，跌12.31%。

破頂股表現

破頂股包括，ＧＢＡ集團（0261）創上市新高，見0.33元，收報0.33元，升20%；匯聚科技（1729）創上市新高，見2.5元，收報2.49元，升4.18%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.5元，收報2.27元，升1.34%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.7元，收報1.29元，跌14%；中國移動（80941）創上市新高，見72.05元，收報70.5元，跌0.63%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1118.45元，收報1117.5元，跌0.01%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.02元，收報15元，升1.56%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1056.7元，收報1056.45元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見556.1元，收報556.1元，升0.02%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.94元，收報8.92元，升3.12%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.144元，收報1.144元，升3.44%；華夏比特幣－Ｒ（83042）創上市新高，見8.29元，收報8.29元，升3.24%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見8.945元，收報8.94元，升3.23%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見195元，收報181.3元，跌4.23%；長久股份（6959）創上市新高，見88.65元，收報88.05元，升15.1%；邁富時（2556）創上市新高，見85元，收報83.7元，升4.49%；康特隆（1912）創52周高，見0.127元，收報0.105元，升118.75%；中遠海控（1919）創52周高，見14.32元，收報14元，跌0.57%；中遠海發（2866）創52周高，見1.12元，收報1.08元，跌2.7%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.83元，收報0.79元，升1.28%；世紀建業（0079）創52周高，見0.127元，收報0.12元，升12.15%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.24元，收報1.23元，跌0.81%；中船防務（0317）創52周高，見15.5元，收報15.08元，跌0.79%；福田實業（0420）創52周高，見0.73元，收報0.72元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中移動（0941）創52周高，見77.8元，收報75.7元，跌0.72%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.14元，收報0.143元，跌0.69%；彌明生活百貨（8473）低見0.113元，收報0.123元，跌2.38%；凌銳控股（0784）低見0.065元，收報0.065元，跌1.52%；永旺（0984）低見0.45元，收報0.46元，跌2.13%；安領國際（1410）低見0.3元，收報0.31元，無升跌；方達控股（1521）低見1.03元，收報1.03元，跌4.63%；２１世紀教育（1598）低見0.14元，收報0.143元，跌0.69%；英恒科技（1760）低見1.7元，收報1.75元，跌1.69%；瑞科生物－Ｂ（2179）低見7.91元，收報7.98元，跌1.48%；宏基資本（2288）低見0.119元，收報0.132元，跌2.22%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.128元，收報0.128元，跌1.54%；中國農產品交易（0149）低見0.035元，收報0.036元，跌2.7%；閩港控股（0181）低見0.081元，收報0.085元，跌1.16%；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.42元，收報0.435元，升1.16%；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.025元，跌3.85%；TST PROPERTIES（0247）低見16.9元，收報16.9元，跌2.09%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，無升跌；芯成科技（0365）低見0.145元，收報0.147元，升1.38%。

異動股

上升異動股，包括，康特隆（1912）創52周高，見0.127元，收報0.105元，升118.75%；稀鎂科技（0601）收報0.082元，升43.86%；靖洋集團（8257）收報0.071元，升33.96%；高維科技（2086）收報0.75元，升33.93%；港銀控股（8162）創52周高，見0.6元，收報0.248元，升31.91%；興利（香港）控股（0396）收報0.086元，升26.47%；汽車街（2443）收報13.3元，升26.19%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.066元，升22.22%；中基長壽科學（0767）收報0.37元，升21.31%；喆麗控股（2209）創52周高，見1.75元，收報1.6元，升20.3%。

下跌異動股，包括，TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.087元，跌41.22%；中國三三傳媒（8087）收報0.112元，跌28.21%；興業新材料（8073）收報0.204元，跌25.82%；陽光油砂（2012）創52周高，見1.48元，收報1元，跌23.08%；杭品生活科技（1682）創52周高，見0.125元，收報0.085元，跌22.73%；豐展控股（1826）收報0.056元，跌22.22%；聯洋智能控股（1561）收報0.16元，跌21.95%；東吳水泥（0695）收報1.52元，跌21.24%；亞東集團（1795）收報0.97元，跌21.14%；中國金融投資管理（0605）收報0.228元，跌20%；積木集團（8187）收報0.34元，跌19.05%。

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