mBridge項目旨在研究如何應用央行數碼貨幣和創新方案解決目前跨境支付的痛點。自2022年完成試行後，項目團隊參考所得的意見和經驗，在技術、法律、管治等方面繼續開發和提升平台原型。當中，四間創始中央銀行機構在各自地區部署了驗證節點，並與國際結算銀行創新樞紐（創新樞紐）共同制定了一套適切的管治框架和全面的法律框架（包括參與規則），以配合平台「去中心化」的特點。同時，四個地區參與項目的商業銀行已透過MVP平台進行真實交易，為正式推出MVP作好準備。

金管局總裁余偉文表示，mBridge項目是國際結算銀行創新樞紐轄下最成熟的「多種央行數碼貨幣」研究項目，金管局很高興能參與其中，全力支持項目邁向MVP階段。

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