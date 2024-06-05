證監會指，5月17日英屬哥倫比亞證監會應證監會根據國際證券事務監察委員會組織《諮詢、合作及信息交流的經優化多邊諒解備忘錄》（國際證監會組織《經優化多邊諒解備忘錄》）作出的要求，發出該等保存令。證監會及英屬哥倫比亞證監會均為國際證監會組織《經優化多邊諒解備忘錄》的簽署機構。該等針對梁而發出的保存令將持續生效，直至英屬哥倫比亞證監會作出進一步命令予以更改或撤銷為止。

至於證監會早前在香港原訟法庭取得針對梁的臨時禁制令，持續生效，直至香港法庭就針對梁的有關程序作出最終裁決為止。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，國際證監會組織的多邊執法合作框架提供了一個有效的機制，讓監管機構可合作防範有人規避法律責任。在本案中，保存令充分彰顯在現今聯繫日深的全球金融市場上，監管機構之間的緊密合作對維護市場廉潔穩健，保障投資者及打擊失當和欺詐行為的重要性。

其他報道

乘聯會：內地5月乘用車零售量跌3% 新能源車增36%

雲工場首日孖展超購近7倍 晶泰科技次日超購15.5倍

雲工場今起招股 一手入場費4646元

恒指收市跌19點 科指升0.3% 成交一周最少 攜程跌1.9%

羅奇：撰寫香港「玩完論」猶如敲警鐘 稱香港面臨三大挑戰

惠譽下調今年內房銷售額預期 料跌15%至20%

證監會梁鳳儀：創新和監管應相輔相成 虛擬資產仍有高度投機性

傳深圳工廠停工 周大福：消息屬誤導 工廠部分職能調整不影響投資內地

FedEx與社企合作 將舊制服、未用物料升級再造

環聯：港首季信用卡應繳款項結欠按年增長8.6%

滬深三大指數午後向下 滬指以近日中低位收市

維權投資者Elliott據報增持軟銀 促軟銀回購

匯豐明年首季前在新加坡開設三家財富中心

數碼基礎設施公司Colt擬在6個亞洲市場擴業務 擬3年投資1億歐元

蔚來據報獲批建第三座工廠

香港寬頻伙諾基亞推25Gbps商業住宅光纖寬頻服務

清華李稻葵：內地一線城市樓價最快可在半年至一年穩定

陳啟宗：港人北上消費雖損集團業務仍屬美事 「黃絲」亦有份北上

【有片：埋身擊】紐約期油持續下跌 料下試250周移動平均線

恒隆陳啟宗：15年前與內地發展商會面時 曾預言超過一半會破產消失

半日沽空金額增5% 騰訊沽空增20%

匯豐：富裕投資者組合33%為現金 擬一年內用作投資

阿聯酋航空重申可持續航空發展

恒指半日升61點 科指升0.7% 攜程半日跌0.8%