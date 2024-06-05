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證監會與加拿大英屬哥倫比亞證監會合作 取得針對梁鳳儀的多項保存令

證監會早前在香港原訟法庭取得針對星美文化旅遊集團前行政總裁兼執行董事梁鳳儀的臨時禁制令，禁止她處置或減少其於香港境內或境外的任何資產的價值以使它們的價值低於2.35億元。證監會最新公布，在加拿大英屬哥倫比亞省證券事務監察委員會（British Columbia Securities Commission，英屬哥倫比亞證監會）的協助下，取得多項針對梁鳳儀而發出的保存令，限制梁及其帳戶所在的若干銀行處置及傳轉她在加拿大英屬哥倫比亞省所持有的資產及財產。

證監會指，5月17日英屬哥倫比亞證監會應證監會根據國際證券事務監察委員會組織《諮詢、合作及信息交流的經優化多邊諒解備忘錄》（國際證監會組織《經優化多邊諒解備忘錄》）作出的要求，發出該等保存令。證監會及英屬哥倫比亞證監會均為國際證監會組織《經優化多邊諒解備忘錄》的簽署機構。該等針對梁而發出的保存令將持續生效，直至英屬哥倫比亞證監會作出進一步命令予以更改或撤銷為止。

至於證監會早前在香港原訟法庭取得針對梁的臨時禁制令，持續生效，直至香港法庭就針對梁的有關程序作出最終裁決為止。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，國際證監會組織的多邊執法合作框架提供了一個有效的機制，讓監管機構可合作防範有人規避法律責任。在本案中，保存令充分彰顯在現今聯繫日深的全球金融市場上，監管機構之間的緊密合作對維護市場廉潔穩健，保障投資者及打擊失當和欺詐行為的重要性。

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