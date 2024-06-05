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星展：首季內地盈利強勁增長 息差受壓但好過外資同業

內地銀行今年首季利潤受壓，不過星展中國行長鄭思禎表示，首季按年有強勁增長，除了成本控制，非利息收入表現較佳，對沖息差下降影響。該行在內地財富管理有較佳增長，去年內地取消理財產品剛性兌付，佔託平台中植破產亦影響內地高淨值客戶，星展為外資國有銀行予客戶形象安全有助吸客。

另外，鄭思禎指內地客投資境外產品需求，他們通過合格境內機構投資者（QDII）投資，早前該行差不多用盡配額，向外管局申請加額獲批。

企業客戶方面，鄭思禎指民企投資較為審慎，下半年貸款需求挑戰較大，他們會多做不同產品和服務，例如外匯對沖、銀團貸款等增強中間收入。另外，雖然內地本地需求較弱，不過內企為打破貿易壁壘和擴展海外市場，有較大的向外投資需求。她又指，他們作為外資銀行，選擇客戶空間較中資行大，息差會較本地銀行佳，而他們的青現亦優於其他在內地外資行。

本地地產市場撤辣後成交反彈，不過辦公室物業現較弱，星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅指出，過去數年內地與香港融合更緊密，內地經濟活動和內房市場對本港情况有影響，例如訪港旅客僅為疫前的七成，他們消費有所不及，而撤辣後內地客來港買樓亦不如預期。

龐華毅認為，加上疫後出現在家工作，龐華毅認為，辦公室和零售租金物業仍會受挑戰，租金持續下跌。中高價住宅供需變化不大，價格料會穩定，低價物業則會由撤辣受益。

新鴻基（0016）早前完成230億元的5年期銀團貸款，星展為貸款銀行協調安排行之一。龐華毅指，本港多數地產商借貸比率低、業務多元化的綜合型企業，財務實力強勁，相信它們能繼續增長。

 

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