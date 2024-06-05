合作協議重點涵蓋兩個關鍵領域。首先，國泰和新加坡航空將共同提倡亞太地區可持續航空燃油的廣泛應用，該方面的舉措包括致力於提高公眾認知可持續航空燃油對航空業實現減碳的關鍵作用，以及倡導地區制定支持政策，同時推動全球標準化可持續航空燃油核算及報告框架，以確保使用該燃料所產生的減排量透明度及可驗性。

此外，兩家航空公司還將一同探索在選定地點共同採購可持續航空燃油的可行性。以上舉措都旨在促進可持續航空燃油的研發及支持其航空界更廣泛地採用。

其二是交流最佳實踐，包括減少單次使用塑料、廢物管理，以及改善地面和貨運業務的能源效益等，務求提升兩家航空公司營運的可持續發展績效，並加快雙方在其營運中可持續發展舉措的開發及應用。

國泰集團行政總裁林紹波表示，國泰秉承「共創可持續未來」的合作精神，期望憑

藉與新加坡航空的合作，加速並支持區內可持續航空燃油供應鏈的發展，建立可靠

的可持續航空燃油生態系統，以使行業實現其長期減碳目標。

新加坡航空總裁吳俊鵬表示，新加坡航空致力於將可持續發展融入公司營運的各個

層面。然而，新加坡航空也意識到不能單靠一己之力達成目標。與國泰的合作，標誌

著雙方致力促進亞太地區可持續發展倡議合作的共同抱負。

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