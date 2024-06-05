陳翊庭續提到，她記得去年5月底，第一批得到境外上市備案獲批准的公司為根據中國法律成立的H股公司，於是很多人則憂慮「是否代表紅籌公司不獲得到境外批準」，之後第二批獲批的公司大部分為紅籌股，惟又有人憂慮中國是否不批准協議控制架構（VIE）企業境外上市。她認為有關傳聞出現，證明市場期待相關公司到港上市，港交所則繼續其工作、繼續撮合。

陳翊庭提到中證監推出的五項政策，意在鼓勵內地的領先企業來香港上市，加上國務院的九項措施，鼓勵亞洲上市公司更頻繁地向投資者支付股息。她稱香港起到了支持重研發創新的新經濟企業的作用，特別是那些尚未具備支付股息能力的公司。

她表示許多特專科技企業都在推出五項措施後來諮詢，而上市框架18C亦是為這些企業準備的，主要是建立生態圈，市場需求便一定會存在。另外，實現碳中和需要逐步建設，並且在建設過程中需要一些推動因素。

其他報道

證監會與加拿大英屬哥倫比亞證監會合作 取得針對梁鳳儀的多項保存令

迪生創建發盈喜 全年多賺38%

乘聯會：內地5月乘用車零售量跌3% 新能源車增36%

雲工場首日孖展超購近7倍 晶泰科技次日超購15.5倍

雲工場今起招股 一手入場費4646元

恒指收市跌19點 科指升0.3% 成交一周最少 攜程跌1.9%

羅奇：撰寫香港「玩完論」猶如敲警鐘 稱香港面臨三大挑戰

惠譽下調今年內房銷售額預期 料跌15%至20%

證監會梁鳳儀：創新和監管應相輔相成 虛擬資產仍有高度投機性

傳深圳工廠停工 周大福：消息屬誤導 工廠部分職能調整不影響投資內地

FedEx與社企合作 將舊制服、未用物料升級再造

環聯：港首季信用卡應繳款項結欠按年增長8.6%

滬深三大指數午後向下 滬指以近日中低位收市

維權投資者Elliott據報增持軟銀 促軟銀回購

匯豐明年首季前在新加坡開設三家財富中心

數碼基礎設施公司Colt擬在6個亞洲市場擴業務 擬3年投資1億歐元

蔚來據報獲批建第三座工廠

香港寬頻伙諾基亞推25Gbps商業住宅光纖寬頻服務

清華李稻葵：內地一線城市樓價最快可在半年至一年穩定

陳啟宗：港人北上消費雖損集團業務仍屬美事 「黃絲」亦有份北上

【有片：埋身擊】紐約期油持續下跌 料下試250周移動平均線

恒隆陳啟宗：15年前與內地發展商會面時 曾預言超過一半會破產消失

半日沽空金額增5% 騰訊沽空增20%

匯豐：富裕投資者組合33%為現金 擬一年內用作投資