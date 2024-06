港交所(0388)行政總裁陳翊庭出席彭博亞洲財富峰會時表示,相信各界、不止是中證監對於去年3月推出境外上市備案制,均需時適應(get used to the rhythm)。她提到,內地企業不管於香港或是其他市場尋求境外上市,均需要得到對應的監管機構的「綠燈」批准,而去年而來市場均有聲音指出得到其批准十分耗時,而現時則有不同類別的公司成功得到其「綠燈」批准。