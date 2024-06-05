港交所（0388）行政總裁陳翊庭出席彭博亞洲財富峰會時表示，相信各界、不止是中證監對於去年3月推出境外上市備案制，均需時適應（get used to the rhythm）。她提到，內地企業不管於香港或是其他市場尋求境外上市，均需要得到對應的監管機構的「綠燈」批准，而去年而來市場均有聲音指出得到其批准十分耗時，而現時則有不同類別的公司成功得到其「綠燈」批准。
陳翊庭續提到，她記得去年5月底，第一批得到境外上市備案獲批准的公司為根據中國法律成立的H股公司，於是很多人則憂慮「是否代表紅籌公司不獲得到境外批準」，之後第二批獲批的公司大部分為紅籌股，惟又有人憂慮中國是否不批准協議控制架構（VIE）企業境外上市。她認為有關傳聞出現，證明市場期待相關公司到港上市，港交所則繼續其工作、繼續撮合。
陳翊庭提到中證監推出的五項政策，意在鼓勵內地的領先企業來香港上市，加上國務院的九項措施，鼓勵亞洲上市公司更頻繁地向投資者支付股息。她稱香港起到了支持重研發創新的新經濟企業的作用，特別是那些尚未具備支付股息能力的公司。
她表示許多特專科技企業都在推出五項措施後來諮詢，而上市框架18C亦是為這些企業準備的，主要是建立生態圈，市場需求便一定會存在。另外，實現碳中和需要逐步建設，並且在建設過程中需要一些推動因素。
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