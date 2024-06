Now TV今年1月宣布新增串流服務方案,讓1O1O 、csl、及 Club Sim 月費服務的客戶毋需在家安裝機頂盒,亦可透過「Now 隨身睇 – Now TV」應用程式觀賞內容,而此服務目前已開放至網上行及任何未成為 Now TV的客戶。此外,Now TV推出智能電視版應用程式,加上手機和平板電腦,為不同家庭成員提供觀賞方式。

其他報道

