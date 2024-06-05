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SAP公布與Google Cloud及Meta等擴展合作伙伴關係

德國軟件公司SAP（德：SAP）於一年一度的美國奧蘭多「SAP藍寶石大會2024」上，宣布擴展創新的合作伙伴關係，包括Google Cloud、Meta、Mistral AI和NVIDIA等。

SAP和Google Cloud正逐步擴展合作關係，利用商業AI幫助企業預測和緩解供應鏈風險，以減少供應鏈中斷，並保持最佳庫存水平。雙方將把Joule和SAP Integrated Business Planning for Supply Chain，與Google Cloud的Gemini模型AI助手和Google Cloud Cortex Framework的數據基礎進行集成。

至於Meta，SAP將利用Meta Llama 3大型語言模型在SAP Analytics Cloud（分析雲）生成高度定制的分析應用。

此外，SAP發布了雲創新成果，利用其功能，可以協助全球企業衡量、管理和執行可持續發展策略。除此之外，SAP Sustainability Control Tower（SAP可持續控制塔）和SAP Sustainability Footprint Management （SAP可持續發展足跡管理）現在可以幫助企業大規模地追蹤碳足跡，確保符合監管要求。

 

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