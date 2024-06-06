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減息機會升至76% 標指、納指創紀錄及收市新高 道指升96點 輝達市值超越蘋果

美債息回軟，利率期貨顯示，12月減息機會升至76%，10年期息見逾兩個月低，債息倒掛擴闊，美股、金龍指數上升，標指、納指創紀錄及收市新高。美國5月服務業增速創9個月來最快，但ADP報告顯示勞動力市場進一步降溫。加拿大成為七國集團第一個減息，歐洲央行料緊隨其後降息25基點。輝達市值突破3萬億美元，並超越蘋果，高盛看好美股夏季表現。

道瓊斯工業平均指數收漲96點，升幅0.25%，報38807點。標普500指數收漲62點，升幅1.19%，報5354點。納斯達克綜合指數收漲330點，或1.97%，報17187點。

微軟升1.9%，報424.01美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而麥當勞跌1.04%，報259.99元，拖累道指17點。

科技股方面，蘋果收市報195.87元，升0.78%，谷歌母公司Alphabet收市報175.41元，升0.93%，亞馬遜收市報181.28元，升1.08%，Facebook收市報495.06元，升3.78%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.81%，報521點。德國DAX指數收漲0.93%，報18575點；法國CAC 40指數漲0.87%，報8006點；英國富時100指數收漲0.19%，報8246點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.61%，報6340點。

美國2年期債息曾跌最多1.05%，低見4.7202厘，是5月16日4.7005厘後最低。收市報4.7222厘，是4月4日後收市新低，當日報4.6474厘。連跌6日，累計跌0.2541厘，對上一次連跌6日是1月12日。

美國10年期債息曾跌最多1.21%，低見4.2735厘，是4月1日4.1866厘後最低。收市報4.2755厘，是3月29日後收市新低，當日報4.2003厘。連跌5日，累計跌0.3363厘，對上一次連跌5日是5月7日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至46.257基點，是5月28日48.575基點後最闊。收市報44.887基點，是5月24日後收市最闊，當日報48.546基點。連跌3日，累計跌7.266點，對上一次連跌3日是5月22日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至114.369基點，是4月1日121.339基點後最闊。收市報113.645基點，是3月29日後收市最闊，當日報117.97基點。連續5日擴闊，累計32.841基點，對上一次連續5日是5月7日。

金龍指數曾升最多1.62%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.62%。高見6340.87點，是6月3日6427.45點後最高。收市報6340.08點，是5月30日後收市新高，當日報6424.77點。

道指曾升最多0.34%，是6月4日後最大升幅，當日升幅為0.56%。高見38844.32點，是5月28日39028.99點後最高。收市報38807.33點，是5月28日後收市新高，當日報38852.86點。連升2日，累計升236.3點，對上一次連升2日是5月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月15日。

標指曾升最多1.19%，是5月15日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見5354.16點，創上市新高。收報5354.03點，升1.18%，創收市價計新高。連升4日，累計升118.55點，對上一次連升4日是5月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月20日。

納指曾升最多1.96%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見17187.92點，創上市新高。收報17187.9點，升1.96%，創收市價計新高。連升3日，累計升452.88點，對上一次連升3日是5月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月28日。

 

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