個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.8%，折合報383.26元；匯控（0005）跌0.87%，折合報68.99元；建行（0939）跌0.05%，折合報5.5元。

道期現升0.053%；標期現升0.02%；納期現升0%。日本東證指數現升0.62%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.6%。

VIX指數隔晚跌4.02%或0.53點，報12.63點。

紐油現升0.67%或0.5美元，報74.57美元；布油現升0.52%或0.4美元，報78.82美元；金價現升0.01%或0.38美元，報2355.7美元；LME 銅期貨隔晚跌0.19%或19.5美元，報9925.5美元。比特幣現跌0.11%或84.53美元，報71131.51美元；美國10年期債息現升0.22%或0.0096厘，報4.2851厘。

今日焦點股份可留意：

美團（3690）最快今日公布業績。

新城發展（1030）5月賣樓41億元人幣。

香格里拉（0069）首次發行10億人幣熊貓債，超購4倍。

中旭未來（9890）：《野獸領主：新世界》今起內地開啓全平台公測。

金涌投資（1328）伙商湯（0020）探索AI+金融合作。

德永佳（0321）盈喜，料全年盈利增長約七成至九成。

港交所（0388）陳翊庭：香港續發揮撮合內地企業及境外股市作用。

碧桂園（2007）5月合同銷售金額跌76%。

國泰（0293）與新加坡航空宣布簽訂合作備忘錄，就可持續發展舉措展開合作。

迪生創建（0113）發盈喜，全年多賺38%。

乘聯會：內地5月乘用車零售量跌3%，新能源車增36%。

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