moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升96點 夜期低水29點 美團業績 美期亞股向上

美股向上，港股ADR升96點或0.52%，報18521點，即月恒指夜期升88點，報18396點，夜期低水29點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.8%，折合報383.26元；匯控（0005）跌0.87%，折合報68.99元；建行（0939）跌0.05%，折合報5.5元。

道期現升0.053%；標期現升0.02%；納期現升0%。日本東證指數現升0.62%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.6%。

VIX指數隔晚跌4.02%或0.53點，報12.63點。

紐油現升0.67%或0.5美元，報74.57美元；布油現升0.52%或0.4美元，報78.82美元；金價現升0.01%或0.38美元，報2355.7美元；LME 銅期貨隔晚跌0.19%或19.5美元，報9925.5美元。比特幣現跌0.11%或84.53美元，報71131.51美元；美國10年期債息現升0.22%或0.0096厘，報4.2851厘。

今日焦點股份可留意：

美團（3690）最快今日公布業績。

新城發展（1030）5月賣樓41億元人幣。

香格里拉（0069）首次發行10億人幣熊貓債，超購4倍。

中旭未來（9890）：《野獸領主：新世界》今起內地開啓全平台公測。

金涌投資（1328）伙商湯（0020）探索AI+金融合作。

德永佳（0321）盈喜，料全年盈利增長約七成至九成。

港交所（0388）陳翊庭：香港續發揮撮合內地企業及境外股市作用。

碧桂園（2007）5月合同銷售金額跌76%。

國泰（0293）與新加坡航空宣布簽訂合作備忘錄，就可持續發展舉措展開合作。

迪生創建（0113）發盈喜，全年多賺38%。

乘聯會：內地5月乘用車零售量跌3%，新能源車增36%。

 

其他報道

減息機會升至76% 標指、納指創紀錄及收市新高 道指升96點 輝達市值超越蘋果

北水增持聯合能源 減持京基金融國際