恒指今早高開152點或0.83%，報18577點，大市成交金額18億元；國指今早高開56點或0.86%，報6598點。恒生科技指數開市報3859點，升1.37%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為11.68%，下跌為2.71%，無升跌為85.59%。