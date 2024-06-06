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恒指今早高開152點 科指升1.3% 網易升3.9% 華虹半導體升4%

恒指今早高開152點或0.83%，報18577點，大市成交金額18億元；國指今早高開56點或0.86%，報6598點。恒生科技指數開市報3859點，升1.37%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為11.68%，下跌為2.71%，無升跌為85.59%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、煤氣（0003）、長實集團（1113）拖累大市。

藍籌70隻升，4隻下跌，8隻無升跌。網易（9999）升3.99%，報148.4元，是升幅最大的藍籌，煤氣（0003）跌3.26%，報5.93元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，0隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報21.75元，升4.07%；跌幅最大的是金蝶（0268）無成交，報8.15元。

恒指升穿10天線(18489.4點)，上試20天線(18821.78點)。科指上試20天線(3906.73點)。

美團（3690）最快今日公布業績。開市報114.4元，升1.6%。

新城發展（1030）5月賣樓41億元人幣。開市報1.52元，升1.33%。

香格里拉（0069）首次發行10億人幣熊貓債，超購4倍。無成交，報5.54元。

中旭未來（9890）：《野獸領主：新世界》今起內地開啓全平台公測。開市報24.6元，升2.93%。

金涌投資（1328）伙商湯探索AI+金融合作。金涌投資無成交，報0.035元。商湯（0020）開市報1.4元，升1.45%。

德永佳（0321）盈喜，料全年盈利增長約七成至九成。開市報1.1元，升14.58%。

港交所（0388）陳翊庭：香港續發揮撮合內地企業及境外股市作用。開市報278元，升1.46%。

碧桂園（2007）5月合同銷售金額跌76%。停牌。

國泰（0293）與新加坡航空宣布簽訂合作備忘錄，就可持續發展舉措展開合作。開市報8.34元，升0.48%。

迪生創建（0113）發盈喜，全年多賺38%。開市報4.91元，升2.29%。

乘聯會：內地5月乘用車零售量跌3%，新能源車增36%。汽車股個別發展，吉利（0175）開市報9.9元，升0.71%。比亞迪（1211）開市報234.6元，升0.51%。小鵬（9868）開市報33.4元，升2.14%。理想（2015）開市報79.3元，升0.25%。蔚來（9866）開市報41.6元，無升跌。零跑（9863）開市報28.15元，無升跌。恒大汽車（0708）開市報0.44元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，嘉實比特幣（3439）創上市新高，見8.97元，開市報8.97元，升0.34%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.15元，開市報1.15元，升0.7%；中集集團（2039）創52周高，見8.22元，開市報8.22元，升0.98%；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.01元；華邦科技（3638）創52周高，見0.73元，開市報0.73元，升10.61%；賽生藥業（6600）創52周高，見18.58元，開市報18.58元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括長實集團（1113）低見30.55元，開市報30.55元，跌1.13%。

異動股

上升異動股，包括，德永佳集團（0321）開市報1.1元，升14.58%；千百度（1028）開市報0.37元，升13.85%；興業新材料（8073）開市報0.23元，升12.75%；華邦科技（3638）創52周高，見0.73元，開市報0.73元，升10.61%；天潤雲（2167）開市報2.5元，升10.13%；友寶（2429）開市報15.2元，升9.35%；天彩控股（3882）開市報0.79元，升8.22%；融科控股（2323）開市報0.029元，升7.41%；陽光紙業（2002）開市報2.17元，升6.9%；宏光半導體（6908）開市報0.425元，升6.25%。

下跌異動股，包括，DEYUN HOLDING（1440）開市報3.31元，跌11.97%；亞洲水泥（0743）開市報2.95元，跌11.14%；新確科技（1063）開市報0.109元，跌9.17%；瑞安房地產（0272）開市報0.72元，跌6.49%；匯財金融投資（8018）開市報0.075元，跌6.25%；STYLAND HOLD（0211）開市報0.154元，跌6.1%；中國三三傳媒（8087）開市報0.106元，跌5.36%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報0.981元，跌4.39%；天潔環境（1527）開市報1.1元，跌4.35%。

 

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