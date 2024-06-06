「一次翼梢與固定物體相撞，一次彈跳著陸導致螺旋槳嚴重撞擊跑道，最近還有一次完全偏離跑道。雖然每次情況都不相同，但都值得擔憂。這些事故都不小，卻沒有進行必要的協商」，並且這三件事故有兩件，「學員是沒有正確報告損失的」。

國泰回覆彭博社時承認上述事件，並表示正在認真對待。

國泰在聲明中表示，「這些事故涉及我們贊助的學生，他們將在成功完成訓練課程後成為我們的員工。屆時，他們將需要接受額外的結構化訓練，才能執行飛行任務」。聲明還說，「我們所做的每一項決定都以安全為重，我們完全支持培訓學校的決定」。

AeroGuard飛行訓練中心未在非美國常規工作時段接聽尋求置評的電話。

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