彭博社引述看到的一份備忘錄報道，總部位于亞利桑那州鳳凰城的AeroGuard飛行訓練中心已告知所有國泰（0293）學員「立即暫停所有單飛」，AeroGuard發現「學員訓練期間的單飛事故出現了驚人的增長」。報道指，這些學員發生了導致飛機受損等嚴重問題的訓練事故並且未悉數報告。
「一次翼梢與固定物體相撞，一次彈跳著陸導致螺旋槳嚴重撞擊跑道，最近還有一次完全偏離跑道。雖然每次情況都不相同，但都值得擔憂。這些事故都不小，卻沒有進行必要的協商」，並且這三件事故有兩件，「學員是沒有正確報告損失的」。
國泰回覆彭博社時承認上述事件，並表示正在認真對待。
國泰在聲明中表示，「這些事故涉及我們贊助的學生，他們將在成功完成訓練課程後成為我們的員工。屆時，他們將需要接受額外的結構化訓練，才能執行飛行任務」。聲明還說，「我們所做的每一項決定都以安全為重，我們完全支持培訓學校的決定」。
AeroGuard飛行訓練中心未在非美國常規工作時段接聽尋求置評的電話。
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