調查結果，83%受訪者對香港人才市場感到樂觀；86%的人力資源從業員基於政府推出的人才政策而對人才市場持樂觀態度。同時，94%受訪者表示願意在香港以外地方招聘人才，較2023%的85%有所提高。

員工成本方面，69%受訪者表示計劃計劃實施成本削減措施，較去年的73%有所下跌；70%受訪者指正在考慮利用人工智能等技術實現部分業務流程自動化。此外，只有26%受訪者考慮減薪、34%考慮裁員，反映本地大型企業並沒有因為人工智能等科技的應用而取代人才，而是希望實現流程自動化以提高生產力，使人才能夠專注於更具策略性或專業性的工作。

Deel 亞洲主管Karen Ng表示，大型企業對整個人才市場變得更加樂觀，決策者更願意透過跨國招聘模式來吸引人才所影響，亦反映出本港政府的人才政策初見成效。

Deel北亞銷售經理廖紫華指出，即使香港企業開始在港以外地方招聘，更多是用以補充香港人才不足的情況，而非取代本地員工，而是一同協作，以及發展海外業務。

Deel於2024年4月委託Rakuten Insight，訪問250名香港各行業大型企業（1,000名以上員工）商界決策者對本地勞動力和招聘市場的看法。

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