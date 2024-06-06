沙特電力公司是中東和北非地區最大的電力生產商、傳輸商和分銷商，被視為沙特的主要電力來源。京東物流（2618）早於2020在中東最大的自由區迪拜傑貝阿里港推出首個自營倉，其後位於阿聯酋杜拜2號倉也投入使用，為國貨出海品牌和本地品牌、商家及貿易商提供輻射亞、非、歐三大洲的一體化供應鏈解決方案。

京東物流將為沙特電力公司提供智能倉庫軟硬件集成建設和智慧物流園區解決方案。透過數碼化供應鏈運營和管理能力，京東物流將加強沙特電力公司物流供應鏈的集中調度和管理水平，同時亦將持續探索物流中間平台建設、搭建智能倉儲管理系統、智能預測補貨系統等，助力沙特電力公司構建覆蓋沙特全國的倉儲運輸網絡，實現全國倉網統籌規劃，促進貨物流轉。

京東物流亦將利用智能供應鏈控製塔系統，探索物流智能倉儲管理系統和智能預測補貨方面的創新解決方案，全面提高運營效率。

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