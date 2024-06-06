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恒指收市升51點 跌穿10天線 成交、北水續縮 晶片股炒上

美減息預期續升溫，推動美股隔晚創新高，亞股今日普遍跟隨，A股則逆市下跌，拖累港股一度倒跌。減息推高息口敏感科技股，輝達創新高，晶片股炒上。市場觀望今晚美國的失業申領數字，及周五的就業數據，而內地則會公布進出口數據，港股受制於20天線，恒指更跌穿10天線，科指創一周高後亦升幅收窄。市場觀望，大市成交續見一周最少，北水流入亦大減一半，見本周次低，而大市波幅亦較上日減少。

恒指今早高開152點，高位升275點，低位跌41點，高低波幅317點。金融、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為26.4%，下跌為38.56%，無升跌為35.02%。

恒指收市升51點或0.28%，報18476點，大市成交金額1145億元，較上日減少0.92%，是5月28日977.64億元成交後最少；國指升12點或0.19%，報6555點。恒生科技指數收報3840點，升0.86%。

藍籌股成交金額555.37億元，佔大市成交48.5%；科指成份股成交金額326.14億元，佔大市成交28.48%；國指成份股成交金額484.23億元，佔大市成交42.29%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.15%，至98.24億元，佔大市成交8.57%。牛熊證成交金額49.45億元，增加1.35%；窩輪成交金額48.79億元，增加0.94%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中移動（0941）、工行（1398）、建行（0939）拖累大市。

藍籌43隻升，37隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升6.48%，收報3.78元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.42%，收報4.71元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報22.55元，升7.89%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低14.86元，收報14.96元，跌2.73%。

恒指20天線(18816.74點)前遇阻，收市跌穿10天線(18479.32點)。科指於10天線(3795.59點)、20天線(3905.76點)間上落。

北水南下合計淨流入36.68億元，較上日減少52.59%，是6月3日後最少。北水連續第16日流入，累計流入738.73億元，對上一次連續16日淨流入是4月22日。

三大指數表現

恒指曾升最多1.5%，高見18700.68點，收市報18476.8點，是5月29日後收市新高，當日報18477.01點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月30日。

科指曾升最多2.06%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為3.5%。高見3886.31點，是5月28日3921.2點後最高。收市報3840.66點，是5月28日後收市新高，當日報3854.57點。連升4日，累計升149.9點，對上一次連升4日是5月14日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是5月31日。

國指曾升最多1.5%，是6月5日後最大升幅，當日升幅為1.61%。高見6640.8點，是6月5日6659.72點後最高。收市報6555.06點，是5月29日後收市新高，當日報6557.48點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月29日。

晶片股炒上

中芯國際（0981）收報18.06元，升5.61%；華虹半導體（1347）收報22.55元，升7.89%；ASMPT（0522）收報100.7元，升3.23%；晶門半導體（2878）收報0.375元，升7.14%。

午後消息股表現

中華電力（0002）與基滙資本合作 於基匯旗下物業推動低碳電氣化項目。收報64.8元，升1.41%。

國泰（0293）見習機師事故頻生兼瞞報 所有學員遭禁飛。收報8.28元，跌0.24%。

今早及隔晚消息股表現

網易（9999）：「魔獸世界」國服下周測試 曾升4%。收報147.5元，升3.36%。

海底撈（6862）被指給顧客喝二手飲品 內含疑似藥丸 官方：對門市立案調查。收報17.68元，跌1.12%。

蔚來（9866）第三座工廠動工 稱不存在產能過剩問題。收報41.2元，跌0.96%。

亞洲水泥（0743）私有化 復牌曾跌13%。收報2.9元，跌12.65%。

中信証券（6030）據報削減中信里昂投行員工底薪最多30%。收報12.48元，跌0.48%。

美團（3690）最快今日公布業績。收報112.7元，升0.09%。

新城發展（1030）5月賣樓41億元人幣。收報1.45元，跌3.33%。

香格里拉（0069）首次發行10億人幣熊貓債，超購4倍。收報5.52元，跌0.36%。

中旭未來（9890）：《野獸領主：新世界》今起內地開啓全平台公測。收報24元，升0.42%。

金涌投資（1328）伙商湯探索AI+金融合作。金涌投資創52周高，見0.115元，收報0.088元，升151.43%。商湯（0020）收報1.48元，升7.25%。

德永佳（0321）盈喜，料全年盈利增長約七成至九成。收報1.21元，升26.04%。

港交所（0388）陳翊庭：香港續發揮撮合內地企業及境外股市作用。收報273元，跌0.36%。

碧桂園（2007）5月合同銷售金額跌76%。停牌。

國泰（0293）與新加坡航空宣布簽訂合作備忘錄，就可持續發展舉措展開合作。收報8.28元，跌0.24%。

迪生創建（0113）發盈喜，全年多賺38%。收報5元，升4.17%。

乘聯會：內地5月乘用車零售量跌3%，新能源車增36%。汽車股普遍向下，吉利（0175）收報9.81元，跌0.2%。比亞迪（1211）收報229.2元，跌1.8%。小鵬（9868）收報32.75元，升0.15%。理想（2015）收報78.95元，跌0.19%。蔚來（9866）收報41.2元，跌0.96%。零跑（9863）收報27.4元，跌2.66%。恒大汽車（0708）收報0.395元，跌10.23%。

破頂股表現

破頂股包括，ＧＢＡ集團（0261）創上市新高，見0.355元，收報0.32元，跌3.03%；匯聚科技（1729）創上市新高，見2.54元，收報2.51元，升0.8%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見30.66元，收報30.66元，升2.34%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見362.9元，收報362元，升2.09%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見80.92元，收報80.74元，升3.12%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.38元，收報8.375元，升1.89%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.36元，收報15.35元，升2.33%；華夏納指（3086）創上市新高，見38.76元，收報38.72元，升2.16%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見15.06元，收報15.05元，升3.15%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見24.82元，收報24.78元，升5.18%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1057.15元，收報1057.15元，升0.07%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見18.82元，收報18.82元，升1.73%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見15.71元，收報15.68元，升1.82%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見556.2元，收報556.2元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.948元，收報4.948元，升1.98%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.924元，收報3.924元，升2.51%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見46.28元，收報46.28元，升1.67%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1038.3元，收報1038.3元，升0.06%；安碩短期政銀－Ｒ（83192）創上市新高，見51.16元，收報51.16元，升0.04%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見8.97元，收報8.925元，跌0.17%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.15元，收報1.142元，無升跌；長久股份（6959）創上市新高，見89元，收報82.3元，跌6.53%；邁富時（2556）創上市新高，見86.65元，收報82.15元，跌1.85%；趣致集團 （0917）創上市新高，見46.7元，收報46.45元，升17%；富智康（2038）創52周高，見0.98元，收報0.83元，升7.79%；海豐國際（1308）創52周高，見21.8元，收報21.1元，升2.43%；中遠海控（1919）創52周高，見14.98元，收報14.6元，升4.29%；中遠海發（2866）創52周高，見1.14元，收報1.11元，升2.78%；中遠海運港口（1199）創52周高，見5.89元，收報5.82元，升5.24%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.84元，收報0.83元，升5.06%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見39.55元，收報39.25元，升3.15%；華潤電力（0836）創52周高，見23.85元，收報23.65元，升3.73%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.21元，收報0.21元，跌5.41%；長實集團（1113）低見30.55元，收報30.6元，跌0.97%；中建富通（0138）低見0.104元，收報0.115元，跌0.86%；永旺（0984）低見0.445元，收報0.465元，升1.09%；方達控股（1521）低見1.01元，收報1.03元，無升跌；華禧控股（1689）低見0.68元，收報0.75元，跌1.32%；日贏控股（1741）低見0.068元，收報0.072元，跌2.7%；希望教育（1765）低見0.21元，收報0.21元，跌5.41%；正味集團（2147）低見0.112元，收報0.116元，跌1.69%；瑞科生物－Ｂ（2179）低見7.9元，收報7.9元，跌1%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見14.86元，收報14.96元，跌2.73%；周大福（1929）低見9.55元，收報9.61元，跌4.66%；東方表行集團（0398）低見3.36元，收報3.39元，跌0.88%；東風集團股份（0489）低見2.36元，收報2.38元，跌2.46%；富臨（1443）低見0.125元，收報0.125元，跌2.34%；東方甄選（1797）低見14.86元，收報14.96元，跌2.73%；佳寧娜（0126）低見0.203元，收報0.209元，跌1.88%；中國農產品交易（0149）低見0.035元，收報0.037元，升2.78%；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；建生國際（0224）低見0.5元，收報0.7元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，金涌投資（1328）創52周高，見0.115元，收報0.088元，升151.43%；滿地科技股份（1400）收報0.106元，升55.88%；新焦點（0360）收報0.039元，升39.29%；腦洞科技（2203）收報0.123元，升38.2%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.27元，升33.66%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）創52周高，見0.75元，收報0.75元，升29.31%；德永佳集團（0321）收報1.21元，升26.04%；中國三迪（0910）收報0.056元，升24.44%；紫元元（8223）收報1.59元，升24.22%；駿傑集團控股（8188）創52周高，見0.295元，收報0.285元，升21.79%；開達集團（0180）收報0.34元，升21.43%。

下跌異動股，包括，源想集團（8401）收報0.16元，跌30.13%；融眾金融（3963）收報0.385元，跌30%；康特隆（1912）收報0.081元，跌22.86%；裕興科技（8005）收報0.125元，跌22.84%；北亞策略（8080）收報0.226元，跌22.07%；瑞港建設（6816）收報0.139元，跌21.47%；揚科集團（1460）收報0.175元，跌19.72%；綠色經濟（1315）收報0.12元，跌18.92%；華榮能源（1101）收報0.041元，跌18%；中油潔能控股（1759）收報0.69元，跌17.86%。

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