文章日期：2024年6月6日 17:45
聯交所披露權益資料顯示，阿里巴巴（9988）申報於今日在場外減持280萬股雲音樂（9899），每股作價約98.11元，涉資2747萬元，完成後，阿里的持股由8.3%降至7%。
雲音樂今日微升0.1%，收報107.3元，成交1080萬股。
其他報道
晶泰科技明日截止招股 孖展超額認購27倍
David Webb增持碧瑤綠色 「唔只係垃圾生意」
中國光大銀行行長王志恒辭任
全日沽空金額減6% 騰訊沽空增40%
國泰航空10月開辦往來香港及利雅得直航航班
美團首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期
融信中國5月合約銷售額跌73%
一脈陽光暗盤初段跌3% 宜搜科技暗盤現升超兩成
恒指收市升51點 跌穿10天線 成交、北水續縮 晶片股炒上
巴郡錯盤事件 SoFi：所有交易已被取消
京東與沙特電力公司達成戰略合作 將合作發展智能倉儲物流等領域
屈臣氏：兩年內投資2.5億美元 開設及升級6000家店舖
Deel調查：83%受訪者對香港人才市場感樂觀
滬深三大指數午後向下 滬指跌0.54%
牛丼御三家｜松屋確認進軍香港 首家分店擬落戶油尖旺區
中華電力與基滙資本合作 於基匯旗下物業推動低碳電氣化項目
國泰見習機師事故頻生兼瞞報 所有學員遭禁飛
富衛據報重啟香港IPO 估值90億美元
話你知：Now E 六年前成立 吸不願簽「死約」球迷
Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成「獨家」
【有片：埋身擊】倘恒生科技指數突破20天線 後市才能確認升勢重現
黃仁勳在女粉絲胸口簽名震驚外媒 美媒：蘋果庫克亦無這種待遇
碧桂園：高院頒令將清盤聆訊延至7月29日
半日沽空金額增2% 騰訊沽空增35%