moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

阿里巴巴場外減持雲音樂0.7%股權 套現2747萬

聯交所披露權益資料顯示，阿里巴巴（9988）申報於今日在場外減持280萬股雲音樂（9899），每股作價約98.11元，涉資2747萬元，完成後，阿里的持股由8.3%降至7%。

雲音樂今日微升0.1%，收報107.3元，成交1080萬股。

其他報道

晶泰科技明日截止招股 孖展超額認購27倍

David Webb增持碧瑤綠色 「唔只係垃圾生意」

中國光大銀行行長王志恒辭任

全日沽空金額減6% 騰訊沽空增40%

國泰航空10月開辦往來香港及利雅得直航航班

美團首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期

融信中國5月合約銷售額跌73%

一脈陽光暗盤初段跌3% 宜搜科技暗盤現升超兩成

恒指收市升51點 跌穿10天線 成交、北水續縮 晶片股炒上

巴郡錯盤事件 SoFi：所有交易已被取消

京東與沙特電力公司達成戰略合作 將合作發展智能倉儲物流等領域

屈臣氏：兩年內投資2.5億美元 開設及升級6000家店舖

Deel調查：83%受訪者對香港人才市場感樂觀

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.54%

牛丼御三家｜松屋確認進軍香港 首家分店擬落戶油尖旺區

中華電力與基滙資本合作 於基匯旗下物業推動低碳電氣化項目

國泰見習機師事故頻生兼瞞報 所有學員遭禁飛

富衛據報重啟香港IPO 估值90億美元

話你知：Now E 六年前成立 吸不願簽「死約」球迷

Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成「獨家」

【有片：埋身擊】倘恒生科技指數突破20天線 後市才能確認升勢重現

黃仁勳在女粉絲胸口簽名震驚外媒 美媒：蘋果庫克亦無這種待遇

碧桂園：高院頒令將清盤聆訊延至7月29日

半日沽空金額增2% 騰訊沽空增35%