杜之克表示，上年HOY TV播放亞運會取得不錯效果，香港觀眾多了收看他們的節目，無論在收視點、網絡上點擊及社交平台應用，均創開台新高，亦有良好效果。他相信，今年在製作奧運節目時有望同樣取得良好成效。由於政府取得奧運播放權後，四台均參與播放，因此彼此競爭時不止要做好，亦要做出效果。他們已經找來前奧運風帆賽金牌得主李麗珊，及單車手黃金寶參與評述，因此專業性會過關。HOY TV在播放奧運節目時會在3條頻道參與播放，並且亦在開設3條手機頻道配合，及在地鐵車廂播放，每日單是直播已有13小時。另HOY TV亦會在不同商場策劃逾10次以上宣傳，並安排與運動員互動，目前正部署工作。

HOY TV已經因應巴黎奧運會推出廣告套餐至今有兩星期，杜之克謂：「市場對我們（的廣告套餐）初步反應幾好，客戶亦有將我們的廣告和較大台比較，各擅勝場，並沒有比下去」，至今已經有數個套餐獲客戶承購，他對情況感到樂觀。

至於集團全部轉為免費電視播放後，他形容：「今年廣告市場對廣播業而言有很大壓力，每個台也艱苦經營」。不過他指出，今年首季電視廣告與去年全年，甚至去年首季，均錄得進展。尤以足球觀眾比去年同期多了17%，相比其他牌照持有人，不是同比下跌10%或並無增進，初步所見他們的製作已經在觀眾心目中有效果，在轉換成廣告收益比去預計中增加，亦比去年多了百分佔比。儘管有股東關注到HOY TV的78台長時間無甚廣告，他也不諱言，暫時該台整體廣告收益暫時不高，但是已經比今年首季好些，希望在短時間甚至一年內，會見到有進展。

隨著市場轉變，杜之克表示，銷售廣告形式已與過往不同，非再如過往般單純以收視點去爭取30秒廣告的方式爭取收入，他更預期用這個方式營運會愈來愈難。他們已經督促銷售團隊，採用全媒體策略，並與客戶討論，以內容適用性、娛樂性及社會效益，及給予觀眾印象等角度，向客戶提供更多分析及提供服務。

在電訊業務的發展上，杜之克稱，他們已經簽下多個B2B（商業對商業）生意。同時隨著有線電視結束營運釋放了佔用地下傳送頻譜資源，這有助他們爭取更大的B2B生意，他期望將來會有大進展。在談到「燒錢」問題方面，財務總裁郭子健強調，集團已經審慎運用資源，爭取其他收入方面亦有進步，並會以爭取進步為目標。

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