moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港上市公司商會推規則導向ESG專業人員考試

香港上市公司商會今推出《上市規則》導向的「ESG認證專業人員考試」（ESGCP），香港上市公司總幹事黃明偉表示，雖然港交所（0388）於2016年規定香港上市公司須作ESG披露，但市場上ESG相關的能力人員仍不夠，往往尋求相關人手及員工時仍遇困難，因此商會則設定相關考試，幫助上市公司解決問題。

黃明偉表示，這多年來上市公司面對最大及最「頭痛」為ESG披露，例如制定一些措施去測量及披露相關信息均遇到問題。他續提到，他認為能真正幫助上市公司的為其ESG規列，其相關考試為目前本港市場上唯一一個以規則為導向（rule-based）的ESG考試，旨在考驗參加者對於條例的熟識度，而目前市場其他考試則為以理論和學術為主。

ESSGCP知識夥伴沛然環保行政總裁胡伯杰表示，ESGCP考試的目標對象為關注ESG及投身相關領域的人、正服務上市公司的專業人士，以及上市公司的員工。黃明偉續指，其考試亦會與時並進，會隨著港交所需披露ESG規則，而增加到考試中。

港交所上市科政策及秘書服務副總裁劉芷琳於隨後座談會提到，港府於今年3月發表有關發展香港可持續披露生態圈的願景宣言，於宣言中表明，香港會計師公會（HKICPA）會成為可持續匯報準則的制訂者，而其準則與國際可持續準則理事會（ISSB）準則看齊。

劉芷琳續提到，對於主板上市公司而言，他們則需於2025財政年度開始以「不遵守就解釋」（comply or explain）原則，披露範圍三的溫室氣體排放和相關其他氣候信息披露。對於創業板上市公司而言，他們於同期內則可自願選擇披露。對於大型股發行人（即被納入恒生綜合大型股指數），其上市公司於報告年度前一年成為其成分股，則需於2026財年強制披露範相關披露範圍三的溫室氣體排交，及相關其他氣候信息披露。

劉芷琳提到，目前超過九成的上市公司，已經披露範圍一和範圍二的溫室氣體排放，明白到對於某些上市公司而言，披露範圍三的溫室氣體排放為較為困難。

其他報道

晶泰科技明日截止招股 孖展超額認購27倍

David Webb增持碧瑤綠色 「唔只係垃圾生意」

中國光大銀行行長王志恒辭任

全日沽空金額減6% 騰訊沽空增40%

國泰航空10月開辦往來香港及利雅得直航航班

美團首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期

融信中國5月合約銷售額跌73%

一脈陽光暗盤初段跌3% 宜搜科技暗盤現升超兩成

恒指收市升51點 跌穿10天線 成交、北水續縮 晶片股炒上

巴郡錯盤事件 SoFi：所有交易已被取消

京東與沙特電力公司達成戰略合作 將合作發展智能倉儲物流等領域

屈臣氏：兩年內投資2.5億美元 開設及升級6000家店舖

Deel調查：83%受訪者對香港人才市場感樂觀

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.54%

牛丼御三家｜松屋確認進軍香港 首家分店擬落戶油尖旺區

中華電力與基滙資本合作 於基匯旗下物業推動低碳電氣化項目

國泰見習機師事故頻生兼瞞報 所有學員遭禁飛

富衛據報重啟香港IPO 估值90億美元

話你知：Now E 六年前成立 吸不願簽「死約」球迷

Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成「獨家」

【有片：埋身擊】倘恒生科技指數突破20天線 後市才能確認升勢重現

黃仁勳在女粉絲胸口簽名震驚外媒 美媒：蘋果庫克亦無這種待遇

碧桂園：高院頒令將清盤聆訊延至7月29日

半日沽空金額增2% 騰訊沽空增35%