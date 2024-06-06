黃明偉表示，這多年來上市公司面對最大及最「頭痛」為ESG披露，例如制定一些措施去測量及披露相關信息均遇到問題。他續提到，他認為能真正幫助上市公司的為其ESG規列，其相關考試為目前本港市場上唯一一個以規則為導向（rule-based）的ESG考試，旨在考驗參加者對於條例的熟識度，而目前市場其他考試則為以理論和學術為主。

ESSGCP知識夥伴沛然環保行政總裁胡伯杰表示，ESGCP考試的目標對象為關注ESG及投身相關領域的人、正服務上市公司的專業人士，以及上市公司的員工。黃明偉續指，其考試亦會與時並進，會隨著港交所需披露ESG規則，而增加到考試中。

港交所上市科政策及秘書服務副總裁劉芷琳於隨後座談會提到，港府於今年3月發表有關發展香港可持續披露生態圈的願景宣言，於宣言中表明，香港會計師公會（HKICPA）會成為可持續匯報準則的制訂者，而其準則與國際可持續準則理事會（ISSB）準則看齊。

劉芷琳續提到，對於主板上市公司而言，他們則需於2025財政年度開始以「不遵守就解釋」（comply or explain）原則，披露範圍三的溫室氣體排放和相關其他氣候信息披露。對於創業板上市公司而言，他們於同期內則可自願選擇披露。對於大型股發行人（即被納入恒生綜合大型股指數），其上市公司於報告年度前一年成為其成分股，則需於2026財年強制披露範相關披露範圍三的溫室氣體排交，及相關其他氣候信息披露。

劉芷琳提到，目前超過九成的上市公司，已經披露範圍一和範圍二的溫室氣體排放，明白到對於某些上市公司而言，披露範圍三的溫室氣體排放為較為困難。

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