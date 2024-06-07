道瓊斯工業平均指數收漲78點，升幅0.21%，報38886點。標普500指數收跌1點，跌幅0.02%，報5352點。納斯達克綜合指數收跌14點，或0.09%，報17173點。

Salesforce升2.63%，報242.76美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而高盛跌0.78%，報458.1元，拖累道指23點。

科技股方面，蘋果收市報194.48元，跌0.7%，谷歌母公司Alphabet收市報176.73元，升0.75%，亞馬遜收市報185元，升2.05%，Facebook收市報493.76元，跌0.26%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.67%，報524點。德國DAX指數收漲0.42%，報18652點；法國CAC 40指數漲0.42%，報8040點；英國富時100指數收漲0.47%，報8285點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.14%，報6331點。

美國2年期債息曾升最多0.61%，是5月28日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見4.7512厘，是6月5日4.7931厘後最高。收市報4.724厘，是6月4日後收市新高，當日報4.7704厘。

美國10年期債息曾升最多1.04%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為1.88%。高見4.3201厘，是6月5日4.3571厘後最高。收市報4.287厘，是6月4日後收市新高，當日報4.3259厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至43.01基點，是6月4日41.264基點後最窄。收市報44.117基點，是6月3日後收市最窄，當日報42.17基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至109.425基點，是6月5日103.976基點後最窄。收市報111.883基點，是6月4日後收市最窄，當日報108.48基點。

金龍指數曾跌最多1.19%，是6月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.2%。低見6264.65點，是6月4日6227.08點後最低。收市報6331.69點，是6月4日後收市新低，當日報6240.02點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月29日。

道指曾升最多0.51%，是6月4日後最大升幅，當日升幅為0.56%。高見39004.16點，是5月28日39028.99點後最高。收市報38886.17點，是5月24日後收市新高，當日報39069.59點。連升3日，累計升315.14點，對上一次連升3日是5月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月8日。

標指曾升最多0.16%，高見5362.35點，創紀錄新高。其後倒跌最多0.35%，是6月4日後最大跌幅，當日跌幅為0.49%。低見5335.36點，是6月5日5297.64點後最低。收市報5352.96點，是6月4日後收市新低，當日報5291.34點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是6月3日。

納指曾升最多0.28%，高見17235.73點，創紀錄新高。曾跌最多0.37%，是6月4日後最大跌幅，當日跌幅為0.47%。低見17123.59點，是6月5日16955.56點後最低。收市報17173.12點，是6月4日後收市新低，當日報16857.05點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是5月30日。

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