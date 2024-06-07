個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.1%，折合報382.78元；匯控（0005）升0.88%，折合報69.5元；建行（0939）跌0.14%，折合報5.57元。

道期現升0.06%；標期現升0%；納期現升0.05%。日本東證指數現升0.01%；韓國KOSPI指數現升1.12%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.21%。

VIX指數隔晚跌0.39%或0.05點，報12.58點。

紐油現升0.25%或0.18美元，報75.74美元；布油現升0.26%或0.2美元，報80.08美元；金價現升0.08%或1.92美元，報2377.98美元；LME 銅期貨隔晚升2.25%或223.5美元，報10149美元。比特幣現升0.16%或119.18美元，報70807.91美元；美國10年期債息現升0.18%或0.0078厘，報4.2948厘。

今日焦點股份可留意：

一脈陽光（2522）今上市，定價14.98元。

宜搜科技（2550）今上市，定價5.8元。

兩公司最快今日公布業績，包括，中國通才教育（2175）及萬咖壹聯（1762）。

安寧控股（0128）旗下「詩韻」時裝不再續租中環旗艦店。

比亞迪（1211）王傳福：料公司未來資本開支將維持兩位數增長。

數字王國（0547）與巨星傳奇（6683）組合營，擬建AI驅動數碼版權庫。

太古（A股：0019、B股：0087）減持風電裝置公司Cadeler，套現約5.83億。

蔚來（9866）首季收入跌7%，次季交付量料增最少1.3倍至5.4萬輛。

光大證券國際（6178）： 恒指目標價維持21000點 四大板塊值得關注

有線寬頻（1097）執行董事兼行政總裁杜之克：HOY TV奧運廣告套餐反應不錯，將來不能純以收視點爭取收入。

阿里巴巴場外減持雲音樂（9899）0.7%股權，套現2747萬。

David Webb增持碧瑤綠色（1397），「唔只係垃圾生意」。

中國光大銀行（6818）行長王志恒辭任。

國泰航空（0293）10月開辦往來香港及利雅得直航航班。

美團（3690）首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期。

融信中國（3301）5月合約銷售額跌73%。

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