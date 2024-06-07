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恒指高開85點 科指升0.39% 美團升2% 宜搜上市升46% 一脈陽光升0.13%

恒指今早高開85點或0.47%，報18562點，大市成交金額14億元；國指今早高開30點或0.47%，報6585點。恒生科技指數開市報3855點，升0.39%。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為9.13%，下跌為3.34%，無升跌為87.52%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。平保（2318）、中移動（0941）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌52隻升，13隻下跌，17隻無升跌。紫金礦業（2899）升2.46%，報17.46元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌3.58%，報39.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，7隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報15.3元，升2.27%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報38.5元，跌6.55%。

恒指重上10天線(18474.67點)。科指續於10天線(3801.22點)、20天線(3901.18點)之間。

一脈陽光（2522）開市報15元，升0.13%。

宜搜科技（2550）開市報8.5元，升46.55%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國通才教育（2175）停牌。萬咖壹聯（1762）停牌。

指數換馬，恒指加入比亞迪電子（0285）開市報37.7元，升0.4%。剔除碧桂園服務（6098）開市報5.68元，跌0.18%。國指加入紫金（2899）開市報17.46元，升2.46%。剔除信義光能（0968）開市報4.7元，跌0.21%。

安寧控股（0128）旗下「詩韻」時裝不再續租中環旗艦店。無成交，報0.395元。

比亞迪（1211）王傳福：料公司未來資本開支將維持兩位數增長。開市報228.8元，跌0.17%。

數字王國（0547）與巨星傳奇（6683）組合營，擬建AI驅動數碼版權庫。無成交，報0.37元。巨星傳奇（6683）無成交，報12.18元。

太古（0019）減持風電裝置公司Cadeler，套現約5.83億。開市報68.5元，跌0.36%。太古B（0087）無成交，報10.44元。

蔚來（9866）首季收入跌7%，次季交付量料增最少1.3倍至5.4萬輛。開市報38.5元，跌6.55%。

光大證券國際（6178）： 恒指目標價維持21000點 四大板塊值得關注 開市報5.36元，跌0.74%。

有線寬頻（1097）執行董事兼行政總裁杜之克：HOY TV奧運廣告套餐反應不錯，將來不能純以收視點爭取收入。無成交，報0.031元。

阿里巴巴場外減持雲音樂（9899）0.7%股權，套現2747萬。無成交，報107.3元。阿里巴巴（9988）開市報78.1元，升1.3%。

David Webb增持碧瑤綠色（1397），「唔只係垃圾生意」。開市報0.66元，升4.76%。

中國光大銀行（6818）行長王志恒辭任。無成交，報2.53元。

國泰航空（0293）10月開辦往來香港及利雅得直航航班。開市報8.32元，升0.48%。

美團（3690）首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期。開市報115元，升2.04%。

融信中國（3301）5月合約銷售額跌73%。無成交，報0.169元。

破頂股表現

破頂股包括，華夏納指（3086）創上市新高，見38.98元，開市報38.98元，升0.67%；鼎石資本（0804）創52周高，見0.35元，開市報0.35元，升7.69%；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.01元。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見39.55元，開市報39.55元，升0.76%。

異動股

上升異動股，包括，宜搜科技（2550）開市報8.5元，升46.55%；京維集團（1195）開市報0.021元，升10.53%；盛禾生物（2898）開市報7.7元，升10.47%；金涌投資（1328）開市報0.097元，升10.23%；百奧家庭互動（2100）開市報0.265元，升8.61%；滇池水務（3768）開市報0.76元，升8.57%；中國白銀集團（0815）開市報0.345元，升7.81%；鼎石資本（0804）創52周高，見0.35元，開市報0.35元，升7.69%；銀建國際（0171）開市報0.14元，升6.87%；陸控（6623）開市報9.28元，升6.67%。

下跌異動股，包括，PLATT NERA（1949）開市報0.35元，跌11.39%；中證國際（0943）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）開市報0.7元，跌6.67%；蔚來（9866）開市報38.5元，跌6.55%；寶沙發展（1069）開市報0.072元，跌6.49%；凱富善集團控股（8512）開市報0.305元，跌4.69%；信保環球控股（0723）開市報0.023元，跌4.17%；金茂服務（0816）開市報2.8元，跌4.11%。

 

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