恒指今早高開85點或0.47%，報18562點，大市成交金額14億元；國指今早高開30點或0.47%，報6585點。恒生科技指數開市報3855點，升0.39%。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為9.13%，下跌為3.34%，無升跌為87.52%。