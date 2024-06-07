報道引述地產經紀表示，新界北部區域租金相比中環和尖沙咀等核心地段要低，隨著旅客支出緩慢增加，預計核心地區的租金今年保持穩健或回升。

世邦魏理仕零售顧問與交易服務高級主管Lawrence Wan表示，當我們與業主洽談時，我們知道事情會朝著兩個方向走。Wan預計，邊境區域的租金水平將下降，中環和銅鑼灣等地的租金水平將上漲0%至5%，從而形成逐漸差異化的局面。

戴德梁行在香港的執行董事兼零售服務主管Kevin Lam表示，這已成為一種新常態。他預計邊界區域的租金面臨壓力，而核心地區的租金則略有上升。他表示，這是令大多數在邊界附近擁有物業的業主所頭疼的問題之一。

Lam引述與業主等人的探討稱，香港居民近來在工作日對本地基本生活用品的購買有限，會在周末期間湧入內地採購。除此之外，人們前往深圳的目的也愈來愈多樣化。Lam說，雖然去年大多數遊客主要都是購物，但現在他們也會去做健康檢查和汽車維修等。

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