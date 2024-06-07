日本財務省公布，5月持有的外國證券減少504億美元，至9,280億美元。隨著上個月美債價格上漲，如果資產沒受影響，日本的海外證券市值本可能有所上升。

外匯存款通常被視為更容易獲得的干預資金來源，該指標小幅成長至1,590億美元，總外匯存底萎縮至1.23萬億美元。這表明它們沒有成為干預資金的主要來源。

日本財務省上周表示，過去一個月為支撐日圓花費了創紀錄的9.8萬億日圓（627億美元）。財務省沒有提供如何管理外匯存底以獲取用於買入日圓的美元的細節。

外國證券持有量下降表明，日本當局這次選擇利用與2022年相同的來源為市場干預提供資金，當時他們花費了9.2萬億日圓來支撐日圓匯率。據信政府當時通過出售美債為三項行動提供了部分資金。

出售美債的意願也意味著日本擁有的干預火力遠遠超過其外幣存款。這為東京官員提供了在必要時多次採取行動的餘地。

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