匯豐上調美團目標價，由165元升至170元，維持買入評級。匯豐認為，首季各業務表現均勝預期，料全年業績均改善，上調2024至2026年收入預測1至2%，盈業利潤上升2至21%。另外，美團有充足的現金結餘應付明後兩年債務，並無急切的資金需要，將降低對美團發可轉債的憂慮，同時，如有需要亦可進行回購。

摩根士丹利預計，美團第二季度總收入將按年增長19.5%，調整後營業利潤增長79%。預計第二季度外賣配送業務盈利料顯示韌性，得益於平均訂單價值的降幅料小於一季度，以及配送騎手的成本優勢、補貼優化和廣告收益的改善。公司的全球擴張計劃仍處於初期，但相關的資本投入料將節制，預計第二季度該領域的運營虧損為20億元人民幣，2024全年料為90億元。將目標價從100元上調至120元。

花旗認為，美團的收入和利潤均超該行預期，得益於公司紮實的執行力，通過精細化運營成功適應了消費行為的轉變，以及成本優化和運營效率的提高。管理層提到在過去一年中，Keeta（美團在香港外賣品牌）取得了良好進展，這讓美團有信心考慮向更多市場擴張。除非出現很有吸引力的機會，美團料不太會以併購的方式進行海外擴張。重申買入評級，目標價從134元上調至140元。

富瑞認為，儘管宏觀形勢存在不確定性，但美團在外賣配送業務上展現了強勁的執行力，美團閃購業務也保持了快速增長。到店業務、酒店和旅遊業務保持穩健成長，一季度營業利潤率好於預期。維持買入評級，將目標價從125元上調至135元。

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