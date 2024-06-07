moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美團季績勝預期 大行上調目標價 匯證稱發可轉債機會低

美團（3690）昨公布季績勝預期，大摩、花旗、富瑞上調目標價。美團今早曾升2.04%，其後倒跌最多2.57%，現報112.1元，跌0.53%。

匯豐上調美團目標價，由165元升至170元，維持買入評級。匯豐認為，首季各業務表現均勝預期，料全年業績均改善，上調2024至2026年收入預測1至2%，盈業利潤上升2至21%。另外，美團有充足的現金結餘應付明後兩年債務，並無急切的資金需要，將降低對美團發可轉債的憂慮，同時，如有需要亦可進行回購。

摩根士丹利預計，美團第二季度總收入將按年增長19.5%，調整後營業利潤增長79%。預計第二季度外賣配送業務盈利料顯示韌性，得益於平均訂單價值的降幅料小於一季度，以及配送騎手的成本優勢、補貼優化和廣告收益的改善。公司的全球擴張計劃仍處於初期，但相關的資本投入料將節制，預計第二季度該領域的運營虧損為20億元人民幣，2024全年料為90億元。將目標價從100元上調至120元。

花旗認為，美團的收入和利潤均超該行預期，得益於公司紮實的執行力，通過精細化運營成功適應了消費行為的轉變，以及成本優化和運營效率的提高。管理層提到在過去一年中，Keeta（美團在香港外賣品牌）取得了良好進展，這讓美團有信心考慮向更多市場擴張。除非出現很有吸引力的機會，美團料不太會以併購的方式進行海外擴張。重申買入評級，目標價從134元上調至140元。

富瑞認為，儘管宏觀形勢存在不確定性，但美團在外賣配送業務上展現了強勁的執行力，美團閃購業務也保持了快速增長。到店業務、酒店和旅遊業務保持穩健成長，一季度營業利潤率好於預期。維持買入評級，將目標價從125元上調至135元。

其他報道

三星員工罷工 公司歷來首次 料對晶片、電子產品生產線影響不大

鈴木俊一：應有限地用匯率干預措施

比亞迪據報進軍韓國 引入海豚、海豹等車型

日本持有海外證券規模5月急降 或借售美債干預匯市

港商舖租金料差異化 邊境租金降 核心區升

滬深三大指數開市個別走 人行本周淨回籠6040億人幣

恒指高開85點 科指升0.39% 美團升2% 宜搜上市升46% 一脈陽光升0.13%

港股ADR升79點 夜期高水22點 美期亞股升 一脈陽光、宜搜上市 收市後指數換馬

美數據反映經濟增速放緩 標指、納指創新高後倒跌 道指升78點

北水增持京基金融國際 減持五礦資源