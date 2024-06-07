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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 創兩個月高

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.98點子至4.51054%，是4月2日後最高，當日報4.61214%。對上一次連升2日是5月27日，當日拆息報4.49125%。

港元現報7.81元貶值4點子，曾貶值最多23點子，報7.8119元，亦曾升值最多5點子，報7.8091元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升20點子至3.9%，是5月31日後最高；1星期HIBOR升0.07點子至3.96446%；2星期HIBOR跌0.14點子至4.09839%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.02點子至4.72893%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.80952%，是5月20日後最低；12個月期HIBOR跌0.05點子至4.97226%，是5月21日後最低。

美元指數現報104.095貶值0.007點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44239%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9696%，連續2日擴闊，利差是2024年5月31日後最闊，當日差距為-0.9702%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年5月30日，當日利差報-0.9644%。

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