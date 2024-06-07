報道指，不少服務商正在為小米汽車工廠招募工人。具體的待遇為底薪+績效+餐補+夜補+超8小時加班費，平日底薪1.5倍，周六日雙倍，法定假日3倍。綜合月薪約8000元左右，最高可達萬元。另外，亦開出了年底13薪，轉正繳五險，以及高溫補貼等福利政策，甚至還可每週預支薪資500至800元。

不過，因為生產交付壓力大，小米汽車工廠的工人也需要更長的工作時長，每日工作10至11小時。由於急招工人，小米汽車工廠的招聘亦較為寬鬆，並沒有對學歷以及具體經驗提出要求。為滿足人員需求，有些服務商甚至也招募日薪工人，日薪275至300元一天。

根據小米汽車App上資料，目前小米SU7的產能依舊十分緊張，SU7和SU7 Pro鎖單後預計28至31周交付，SU7 Max鎖單後預計33-36週交付，最長要等到8個月以後，也即是明年初才能取車。小米汽車近日也宣布，自6月5日起大定鎖單猶豫期從7天縮短至3天，以加速鎖單和生產節奏。

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