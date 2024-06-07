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港股創一周最大跌幅 恒指半日跌77點 科指跌穿250天線 宜搜上市升72%

美股調整，美期向上，亞股則普偏向下，內地公布進出口數字，進口進一步下降，出口則上升，A股先升後，港股亦升幅收窄。恒指曾跌最多0.67%，、科指曾跌最多1.78%，國指曾跌最多0.85%，齊創5月31日後最大跌幅。

恒指今早高開85點，高位升98點，低位跌123點，高低波幅222點。通訊服務、信息技術、實業、衛生保健股推低大市。上升股份比例為26.6%，下跌為25.61%，無升跌為47.77%。

恒指半日跌77點或0.42%，報18399點，大市成交金額569億元；國指跌35點或0.55%，報6519點。恒生科技指數收報3786點，跌1.41%。

藍籌股成交金額237.62億元，佔大市成交41.76%；科指成份股成交金額147.37億元，佔大市成交25.89%；國指成份股成交金額218.02億元，佔大市成交38.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.31億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.55%，至71.17億元，佔大市成交12.5%。牛熊證成交金額25.73億元，減少47.95%；窩輪成交金額45.43億元，減少6.86%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、平保（2318）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌34隻升，45隻下跌，3隻無升跌。周大福（1929）升2.5%，收報9.85元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌5.25%，收報10.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報15.54元，升3.88%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報38.2元，跌7.28%。

恒指跌穿10天線(18458.33點)。科指跌穿10天線(3794.28點)、250天線(3786.41點)。

北水南下合計淨流入27.04億元，較上日減少26.28%，連續第17日流入，累計流入765.77億元。

據報小米（1810）汽車大量聘請工人 月薪最高可達1萬人民幣。收報17.64元，跌1.78%。

和黃醫藥（0013）內地啟動一用於治療血液惡性腫瘤I期臨床試驗。收報28.75元，跌2.04%。

美團（3690）季績勝預期 大行上調目標價 匯證稱發可轉債機會低。收報112元，跌0.62%。

比亞迪（1211）據報進軍韓國 引入海豚、海豹等車型。收報226元，跌1.4%。

一脈陽光（2522）收報15.42元，升2.94%。

宜搜科技（2550）收報10.02元，升72.76%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國通才教育（2175）停牌。萬咖壹聯（1762）停牌。

指數換馬，恒指加入比亞迪電子（0285）收報36.1元，跌3.86%。剔除碧桂園服務（6098）收報5.6元，跌1.58%。國指加入紫金（2899）收報17.32元，升1.64%。剔除信義光能（0968）收報4.58元，跌2.76%。

安寧控股（0128）旗下「詩韻」時裝不再續租中環旗艦店。收報0.39元，跌1.27%。

比亞迪（1211）王傳福：料公司未來資本開支將維持兩位數增長。收報226元，跌1.4%。

數字王國（0547）與巨星傳奇組合營，擬建AI驅動數碼版權庫。收報0.27元，跌27.03%。巨星傳奇（6683）收報11.86元，跌2.63%。

太古（0019）減持風電裝置公司Cadeler，套現約5.83億。收報68.45元，跌0.44%。太古B（0087）收報10.36元，跌0.77%。

蔚來（9866）首季收入跌7%，次季交付量料增最少1.3倍至5.4萬輛。收報38.2元，跌7.28%。

光大證券國際（6178）： 恒指目標價維持21000點 四大板塊值得關注 收報5.43元，升0.56%。

有線寬頻（1097）執行董事兼行政總裁杜之克：HOY TV奧運廣告套餐反應不錯，將來不能純以收視點爭取收入。收報0.03元，跌3.23%。

阿里巴巴場外減持雲音樂（9899）0.7%股權，套現2747萬。收報106.3元，跌0.93%。阿里巴巴（9988）收報77.3元，升0.26%。

David Webb增持碧瑤綠色（1397），「唔只係垃圾生意」。收報0.69元，升9.52%。

中國光大銀行（6818）行長王志恒辭任。收報2.53元，無升跌。

國泰航空（0293）10月開辦往來香港及利雅得直航航班。收報8.3元，升0.24%。

美團（3690）首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期。收報112元，跌0.62%。

融信中國（3301）5月合約銷售額跌73%。收報0.163元，跌3.55%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.37元，收報15.36元，升0.07%；華夏納指（3086）創上市新高，見38.98元，收報38.72元，無升跌；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見15.27元，收報15.27元，升1.46%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見46.42元，收報46.42元，升0.3%；速騰聚創（2498）創上市新高，見79.85元，收報79.8元，升10.53%；趣致集團 （0917）創上市新高，見48.4元，收報45.35元，跌2.37%；華晨中國（1114）創52周高，見6.93元，收報6.92元，升3.9%；中遠海能（1138）創52周高，見11.64元，收報11.62元，升2.29%；中遠海運港口（1199）創52周高，見6.04元，收報6元，升3.09%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.85元，收報0.83元，無升跌；中國電力（2380）創52周高，見3.95元，收報3.91元，升1.82%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見39.85元，收報39.6元，升0.89%；華潤電力（0836）創52周高，見23.9元，收報23.9元，升1.06%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.209元，收報0.21元，無升跌；長實集團（1113）低見30.4元，收報30.5元，跌0.33%；百威（1876）低見9.7元，收報9.78元，跌1.01%；希望教育（1765）低見0.209元，收報0.21元，無升跌；百威亞太（1876）低見9.7元，收報9.78元，跌1.01%；高視醫療（2407）低見14.48元，收報14.5元，跌6.09%；上海小南國（3666）低見0.024元，收報0.027元，無升跌；昭衍新藥（6127）低見8.05元，收報8.09元，跌1.46%；博安生物（6955）低見8.84元，收報8.96元，跌1.32%；揚宇科技（8113）低見0.055元，收報0.055元，跌8.33%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，東風集團股份（0489）低見2.34元，收報2.4元，升0.84%；理想（2015）低見75.8元，收報76.75元，跌2.79%；富臨（1443）低見0.123元，收報0.123元，跌1.6%；蒙牛（2319）低見14.28元，收報14.3元，跌2.59%；低見14.28元，收報14.3元，跌2.59%；閩港控股（0181）低見0.081元，收報0.081元，跌4.71%；博富臨置業（0225）低見5.2元，收報5.2元，跌0.95%；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.025元，無升跌；東方表行集團（0398）低見3.35元，收報3.38元，跌0.29%；越南製造加工出口（0422）低見0.54元，收報0.54元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，遊萊互動（2022）創52周高，見0.106元，收報0.099元，升115.22%；京維集團（1195）創52周高，見0.047元，收報0.036元，升89.47%；宜搜科技（2550）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報10.02元，升72.76%；星亞控股（8293）收報0.2元，升35.14%；喆麗控股（2209）創52周高，見2.06元，收報1.92元，升29.73%；富銀融資股份（8452）收報0.49元，升28.95%；CMON（1792）收報0.042元，升27.27%；新焦點（0360）收報0.049元，升25.64%；卓航控股（1865）收報0.035元，升25%；維天運通（2482）收報0.89元，升23.61%；進昇集團控股（1581）收報0.149元，升23.14%。

下跌異動股，包括，官醞控股（8513）收報0.106元，跌35.76%；數字王國（0547）收報0.27元，跌27.03%；中國萬桐園（6966）收報0.475元，跌23.39%；開達集團（0180）收報0.28元，跌17.65%；寶燵控股（8601）收報0.26元，跌16.13%；阿爾法企業（0948）收報0.33元，跌15.38%；中泰期貨（1461）收報0.45元，跌15.09%；茂盛控股（0022）收報0.051元，跌15%；綠領控股（0061）收報0.07元，跌12.5%。

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