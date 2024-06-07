美股調整，美期向上，亞股則普偏向下，內地公布進出口數字，進口進一步下降，出口則上升，A股先升後，港股亦升幅收窄。恒指曾跌最多0.67%，、科指曾跌最多1.78%，國指曾跌最多0.85%，齊創5月31日後最大跌幅。