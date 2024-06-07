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據報9月起惡劣天氣不再休市 港交所將公布框架

彭博社引述消息指，香港計劃最早在9月停止在惡劣天氣期間關閉股市，以允許像其他發達經濟體一樣在這種情況下進行交易。港交所（0388）將在未來幾周內宣布該框架。

報道引述政府發言人在聲明中表示，該建議將促進持續的貿易，並「加強香港作為國際和內地市場雙向門戶的地位，並鞏固我們作為國際金融中心的競爭力」。「我們的目標仍然是在今年年中公布相關實施細節和時間表」。

報道引述消息指，政府高層官員一直在努力推動該計劃盡快落實，三個月的準備期被認為是可行的。這將考驗交易所立即保持開放的能力，因為啟動時間是在颱風季節中期。

港交所最初的目標是在今年7月之前開始在颱風期間進行交易，但由於人員和成本方面的挑戰，遭到了小型經紀商和銀行的反對。報道引述消息指，金管局去年年底承諾提供銀行支持，緩解了反對意見，並幫助推動該計劃向前發展。

該框架預計適用於所有天氣類型和嚴重程度。兩位知情人士表示，在推出時尚未做好準備的小型經紀商可能會獲得豁免和寬限期。

報道引述消息指，一項僅在9號或10號颱風信號（最高警報）期間關閉市場的妥協方案被拒絕。

發言人表示，證監會和金管局表示支持，兩家監管機構均表示，他們瞭解港交所將很快公布諮詢結果。

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