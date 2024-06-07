恒生指出，過去一年的旅客人數約為2019年高峰時的60%。不過，從非本地居民在本地市場的開支中可見，旅客在港的消費僅約為疫情前水平的一半，意味現時旅客的人均消費不及從前，與市場看法相符，即旅客的消費模式已然改變，相較以前減少貴價商品的消費。港元升值令旅客在港消費成本上升，可能是旅客減少消費的其中一個原因。

有港元轉強離港外遊，是否如報道指北上內地，以取代留港消費成為趨勢，恒生指今年4月外遊人數幾近八百萬人次，較當月訪港旅客人次多逾倍，本地消費疲弱似乎有可能是外遊增加的結果。不過，本地居民在境外的開支僅重返疫情前的水平，至少從總量的角度而言，上述數據似乎未能為此提供證明。非耐用品開支回升速度緩慢，仍然反映當中存有因素影響本港居民的消費意欲。

本地居民方面，恒生指今年4月就業人數有近370萬人，低於2018年8月的388萬人高位，雖然現時失業率與疫情前的水平相若，但部分是因為離開勞工人口的人數增加所致。就業人數不及以前，可說是勞工市場較為疲弱的訊號，亦會拖累整體工資收入，成為窒礙市民消費的因素。另外資產價格調整，令市民財富減少，也可能導致市民消費變得審慎。

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